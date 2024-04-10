快訊

砂卡礑挖出疑游家大女兒遺體送殯儀館 困8天腐爛難辨將DNA比對

羽球亞錦賽／33分鐘拍下香港對手 戴資穎挑戰連霸開紅盤

連署文未提黃子佼網質疑「模糊焦點」 陶晶瑩：他已社會性死亡

總統創新獎公布 綠色顯示技術、半導體製程獲肯定

中央社／ 台北10日電
清華大學半導體研究學院特聘研究講座教授林本堅林本堅。（中央社資料照片）
清華大學半導體研究學院特聘研究講座教授林本堅林本堅。（中央社資料照片）

總統府今天公布總統創新獎得獎名單，包含元太科技工業、保瑞藥業及嘖室、國立清華大學半導體研究學院特聘研究講座教授林本堅及甲蟲創意創辦人劉耕名等，得獎類別屬綠色顯示技術、半導體製程等。

總統創新獎每2年舉辦一次，以國家元首名義頒贈與鼓勵「創新」的最高榮譽，宗旨在表揚產品、技術、管理、服務、教育或文化等各領域中，其創新成就對國家經濟、社會及民眾具有深遠影響的貢獻，藉由表彰及樹立獲獎者形象典範，帶動跨界、跨產業的創新鏈結，進而提升國家整體經濟發展與強化台灣在國際發展競爭力的優勢。

總統府今天透過新聞稿表示，第6屆總統創新獎報名件數共有251件，參選者包含產、官、學、研等界之組織及個人，經過嚴謹公正的初審、複審與決審作業，終經「總統創新獎委員會」擇定得獎名單，由經濟部呈報總統並公布得獎名單。

總統府說，第6屆總統創新獎得獎名單，團體組得獎者為「元太科技工業股份有限公司」、「保瑞藥業股份有限公司」及「嘖室股份有限公司」；一般個人組得獎者為「國立清華大學半導體研究學院」特聘研究講座教授林本堅，及「甲蟲創意有限公司」創辦人暨創意總監劉耕名。

總統府表示，此次得獎者分別屬於綠色顯示技術、生技製藥服務模式、半導體製程與科技藝術等領域創新，獲獎者均有深度的執行力與宏觀的價值願景，扎根跨域創造良善且深遠的影響力，獲獎者更於跨領域產業合作帶動相關產業鏈運行，足為國家產業價值創新典範。

第6屆總統創新獎每名獲獎者均可獲得新台幣200萬元獎金、獎座，頒獎典禮預定24日於總統府辦理，由總統蔡英文親自頒獎表揚。

半導體 總統府

相關新聞

總統創新獎公布 綠色顯示技術、半導體製程獲肯定

總統府今天公布總統創新獎得獎名單，包含元太科技工業、保瑞藥業及嘖室、國立清華大學半導體研究學院特聘研究講座教授林本堅及甲...

公布內閣名單後…賴清德特赴北榮看「治胰臟癌新利器」

總統當選人賴清德今天上午公布內閣名單後，隨即以副總統身分前往台北榮總，參訪重粒子癌症治療中心，由退輔會主委馮世寬陪同出、...

美前國務卿蓬佩奧：台灣關係法不再足以因應現況

美國前國務卿蓬佩奧和他昔日對中國政策和規劃顧問余茂春今天投書美國媒體表示，45年前制定的「台灣關係法」是美台關係基石，但...

巨人女孩的崛起 生涯首戰強抓32籃板震撼籃壇

「她已經拿到32個籃板球了」場邊紀錄員寫下數據後，吃驚地對旁人說著。 2024年JHBL國中籃球聯賽如火如荼舉行，女子組永仁高中國中部對自強國中的比賽，眾人目光焦點在場上一名年僅13歲卻有188公分的女孩身上，比賽剩下不到1分鐘的時間，她已經抓下32個籃板球，對手自強國中全隊12人整場加起來僅比她多拿了9個。而且這還是那位高大女孩第一場正式的籃球比賽，她的名字是喬麗爾。

兵家必爭快樂島 戰雲密布 台灣與它斷交失去什麼？

台灣今年初與諾魯斷交，就台灣而言，又失去一個邦交國，而中國則是恢復一個邦交國，前行政院長陳冲分析，諾魯與中國建交，顯示澳...

照片看歷史／1967年警偵破牯嶺街荒園男童命案 大批民眾聚集議論

北市牯嶺街60巷鄰近荒園，1967年4月7日發現一名已無生命跡象的男童。警方歷時3天不眠不休調查，全案於1967年4月10日下午偵破。警方在現場宣布破案時，周邊聚集大批關心案情的民眾到場議論。 該案主嫌名為周科，周嫌在酒後騎單車撞倒4歲李姓男童，未將男童送醫救治，導致男童死亡，周嫌為逃避刑責，以塑膠布包裹棄屍荒園。警方因查明塑膠布的來源，加上其子說出曾在家中看見李姓男童的一隻腳等證詞，得使案件真相大白。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。