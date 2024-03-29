蕭美琴收唐寶寶手做卡片：最多微笑的行程

副總統當選人蕭美琴參觀唐氏症基金會舉辦的「讓世界看見我們的樣子」特展，唐寶寶們送上親手製作的卡片，她表示這是一個讓她有最多微笑的行程。

蕭美琴今天穿上基金會的唐寶寶上衣及用回收寶特瓶抽紗製成的環保彩色襪現身特展，並與唐寶寶一起秀出環保彩色襪，支持力挺唐寶寶，隨後參觀展區。

蕭美琴參觀完展區，唐寶寶們和她分享在庇護商店作餅乾的心得，並將親手寫的卡片送給她。蕭美琴稱讚唐寶寶字寫得比她漂亮，表示每位唐寶寶都很有才華，讓她很感動。

蕭美琴也和唐寶寶們一起跳開合跳運動操，蕭美琴說，每位唐寶寶都好溫暖，她雖然行程很多，但參觀特展是讓她有最多微笑的行程。

「讓世界看見我們的樣子」展期至31日，在新北市新店裕隆城開展，特展透過互動、真人大富翁遊戲，讓民眾認識基金會年度主題「健康」、「友善」、「環保」、「永續」、盼藉由多元方式，讓民眾更了解唐氏症與唐寶寶。