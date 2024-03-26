美意卻釀紛爭 傳有醫院要夜班護理師「獎勵補貼白班」

三班護病比本月上路，但一線護理人員普遍認為幫助有限，有醫院得要關床才能達到規定的基準，甚至有醫院將原本給夜班的獎勵金點數扣給白班，讓白班獎勵金增加，平衡補貼白班；有些醫院因「包班」出現的狀況不斷，包班即是專上單一班別，如小夜或大夜班，若是經驗不足的新人，在不熟練與技能不強的情況下包班，無疑增加病人風險。

為留住醫院護理人力，衛福部在1月公告各層級醫院三班護病比標準，醫學中心為白班1:6、小夜1:9、大夜1:11；區域醫院為白班1:7、小夜1:11、大夜1:13；地區醫院則為白班1:10、小夜1:13、大夜1:15。

除護病比標準外，也依不同醫院層級發放夜班獎勵金，但這一度引發地區醫院反彈，目前最新標準為醫學中心不變，大夜班1000元、小夜班600元；區域醫院大夜班950元、小夜班550元；地區醫院大夜班900元、小夜班500元，但目前白班仍未全面祭出獎勵。

「有醫院說，夜班賺比較多，要拿出部分費用，來補貼給白班沒拿到錢的人。」台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，這樣類似交換的方式很糟糕，衛福部說要讓護理人員有多元選擇，所以有醫院以「為了護理人員健康」為由，要求固定夜班者每3個月要輪一次白斑，她直言要求相當無理，光靠夜班津貼就改善勞動環境，也不可能。

不願具名的護理師Ａ表示，他所在的醫院，目前規畫將原本給夜班的獎勵金點數扣給白班，讓白班獎勵金增加，平衡補貼白班；但有夜班人員不贊成，因此吵到需要協商，且因衛福部補貼夜班費，導致原本沒有包班的人員也要求加入，影響原本長期包班者，需要與加入者協商分配，或長期包班者自覺包班費少賺，不願意其他人員加入，最終還是採三班平均月數的方式抽出12個月的輪序。

「我覺得這樣很大的隱憂，是執業未滿2年的新人包班」，護理師Ａ說，在業務不熟練的情況下包班，簡直增加病人危害增加，醫療疏失提高，還在訓練期間本來就因該多上白班，增加護理學習能力、經驗與熟悉行政業務流程，他遇到試用期剛過新人或應屆畢業人要求包班，但主管也怕被投訴而不想管。

「有問題啊，人不夠啊！」護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜說，要達到三班護病比規定門檻，各級醫院共缺3940人，分別為醫學中心1107人、區域醫院2189人、地區醫院644人，地區醫院缺比較少，是因為較容易達成新制護病比標準。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，三班護病比在3月1日正式實施，應可在2個月後看出相關反應，以填報眾數來看，醫學中心和區域醫院約6至7成朝標準前進、地區醫院則有8成左右，不過目前包含護理職場爭議通報平台或是部長信箱等，均尚未接獲相關反應。