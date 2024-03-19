全台最具文藝氣息的《作繪來野餐》 2024以「台灣手作ON THE味」的台式美學好評回歸

文／ 雄獅文具

全台最具文藝氣息的野餐盛宴作繪來野餐，2024好評回歸在4/20(六)與4/21(日)於桃園龍潭《想像力製造所》，以「台灣手作ON THE味」為主題，用台式花磚、鐵窗花圖騰、海棠花玻璃等元素為靈感，打造台式小清新的野餐風格與手作課程，現場也有精選的台流音樂、與台式美味餐車、與創玩市集，邀請你與好友們一同在森林裡chill high high!

2024作繪來野餐「台灣手作ON THE味」， 4/20- 4/21作伙來同樂。 圖／雄獅文具提供
2024作繪來野餐「台灣手作ON THE味」， 4/20- 4/21作伙來同樂。 圖／雄獅文具提供

活動首日4/20(六) 的獨家台式森林辦桌，聯手台灣山間野炊第一品牌《路邊烤肉》，尚好呷的台式森林辦桌Buffet吃到飽，直火燃燒香氣四溢，精緻烤肉串加上巨大烤乳豬，摻和在森林微光下沉浸美妙的音樂饗宴，台灣北管天后曾立馨融合吉他與北管的抒情女聲，完美詮釋了「台灣手作ON THE味」創新又復古的新台式風格。即日起至3月31日前推出早鳥優惠，「單人一日券」優惠價1100元(原價1290元)；「單人一日券+呷辦桌」優惠價2840元(原價2990元)，辦桌限量席位趕緊手刀搶購!。更多詳情

獨家聯手台灣山間野炊《路邊烤肉》享受尚好呷ㄟ的台味森林辦桌，限量席位趕緊手刀搶購！ 圖／雄獅文具提供
獨家聯手台灣山間野炊《路邊烤肉》享受尚好呷ㄟ的台味森林辦桌，限量席位趕緊手刀搶購！ 圖／雄獅文具提供

還有家庭好友四人揪團早鳥優惠價，「包桌呷辦桌四人套票」優惠價9999元(原價11960元)及喜愛慢遊旅行，也推出最優惠二天一夜「野餐住宿四人套票」優惠價15800元(原價23960元)，快來揪著好友們一同舉杯同歡，享用獨家台灣味的戶外野宴。

雄獅文具想像力製造所更為了這次「台灣手作ON THE味」主題推出獨家限定手作課程，跟著專業老師引導打造自己的台潮野餐小物，以雄獅文具復古插圖設計打造「復古絹印繪T」，運用可繪於異材質專用顏料彩繪創作「窗藝繽紛繪」，還有永生花藝設計「野餐小花繪」做出屬於自己的野餐點綴，以及「作繪托特包」與「我繪大抱枕」融入台灣文化的花磚元素，創作獨特美感家飾品。活動當日只販售野餐票種，但《想像力製造所》最知名的館內活動：彩色筆灌墨、貼紙泡泡雨、定時館內導覽，活動兩日照常開放給野餐來賓，活動精彩建議提早抵達，玩不完絕對會後悔。

台潮的獨家手作課程多樣可選，其中以仿舊雄獅文具復古插圖設計款打造「復古絹印繪T」。 圖／雄獅文具提供
台潮的獨家手作課程多樣可選，其中以仿舊雄獅文具復古插圖設計款打造「復古絹印繪T」。 圖／雄獅文具提供

《作繪來野餐》活動推出二款限量版獨家商品，說到台灣色你會想到甚麼?「台灣懷舊風細字筆」，延續經典88簽字筆型設計，融入拖鞋藍、電鍋綠、提袋紅，趣味寫出正港台青風格；「想像力熱炒杯」結合台式經典美食佐以花磚圖騰，送禮自用兩相宜。

深耕台灣七十年《雄獅文具》代表著台灣故事及成長的記憶，長期致力於美感教育推動，世代混搭之下成立《想像力製造所》推廣美學教育玩中學，也落實環境教育永續發展的平臺，雄獅文具不僅擁有多樣環保概念的商品與廠房設計，愛地球的心也體現在《作繪來野餐》。此次森林辦桌的桌椅均採用循環經濟的回收海洋廢料製成，可重覆使用也將企業社會責任具體行動化，朝向品牌ESG目標經營，讓環保絕非口號，期待我們《作繪來野餐》來相見。

《作繪來野餐: 台灣手作ON THE味》
活動日期: 2024/04/20 (六)以及2024/04/21(日)
活動時間:10:30-16:30 (最後入場時間15:30) 森林辦桌17:00-19:00
活動地點:雄獅文具 想像力製造所-桃園市龍潭區中原路二段188號

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