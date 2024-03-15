【尋找和平的關鍵】EP 17 對地球的布施
在氣候急遽變化的危機中，人類痛苦思考如何與地球共生共息。根據調查，全世界八成的人都認為自己有不同程度的宗教信仰。這個數字表明了，雖然宗教不像古時候那樣佔據統治地位，但它仍然對人類行為有著相當影響。牛津大學宗教人類學者彼得．克拉克（Peter Clarke）就指出:科學數據的理性分析似乎無法改變人類的破壞行為，希望加入宗教界的呼籲與引領，帶來更多挽救危機的行動和力量。來聽一場宗教人與環保人的對話！
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