快訊

立法院會提前結束「開天窗」 民進黨立委群起向韓國瑜抗議

《魷魚遊戲》1號爺爺涉性騷…判決結果出爐 他堅不認罪喊「會提抗告」

台灣寶可夢中心新推「盲盒T恤」！網曝隱藏版特效 6種寶可夢造型是它們

【尋找和平的關鍵】EP 17 對地球的布施

聯合新聞網／ 台北訊

在氣候急遽變化的危機中，人類痛苦思考如何與地球共生共息。根據調查，全世界八成的人都認為自己有不同程度的宗教信仰。這個數字表明了，雖然宗教不像古時候那樣佔據統治地位，但它仍然對人類行為有著相當影響。牛津大學宗教人類學者彼得．克拉克（Peter Clarke）就指出:科學數據的理性分析似乎無法改變人類的破壞行為，希望加入宗教界的呼籲與引領，帶來更多挽救危機的行動和力量。來聽一場宗教人與環保人的對話！

訂閱看更多精彩好片👉https://bit.ly/2WGgpks

主持人高惠宇(中)訪問見護法師(左)與李鴻源部長。
主持人高惠宇(中)訪問見護法師(左)與李鴻源部長。

暖化 李鴻源

相關新聞

【尋找和平的關鍵】EP 17 對地球的布施

在氣候急遽變化的危機中，人類痛苦思考如何與地球共生共息。根據調查，全世界八成的人都認為自己有不同程度的宗教信仰。這個數字表明了，雖然宗教不像古時候那樣佔據統治地位，但它仍然對人類行為有著相當影響。牛津大學宗教人類學者彼得．克拉克（Peter Clarke）就指出:科學數據的理性分析似乎無法改變人類的破壞行為，希望加入宗教界的呼籲與引領，帶來更多挽救危機的行動和力量。來聽一場宗教人與環保人的對話！

碳費審議會首登場 環團：碳費500元起跳、反2.5萬噸免徵額

環境部今天下午召開台灣首次的碳費費率審議會。台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會等環團今發出聯合聲明提四點建議，包括碳費至少以500元起徵，並逐年調升；不應提供企業2.5萬噸的「免徵及免費額度」；嚴格限制台灣及國際碳權使用比例合計不超過5%，以及應在2025年啟動申報及繳納時程，接軌國際。

照片看歷史／1969年台灣省田徑賽在嘉義揭幕 日本教大也來參訪

1969年3月15日，台灣區第2屆、台灣省第21屆田徑賽在晴空萬里、風和日麗的嘉義縣立體育場揭開序幕。 時任台灣省田徑協會會長高玉樹主持開幕儀式，來自20縣市的田徑健兒，於上午10時40分開始角逐各項競賽獎牌。來台訪問的日本教育大學田徑隊，緊接著大會裁判員之後入場，參加開幕典禮，日本隊繞場一周時，如同各縣市代表隊受到嘉義觀眾的熱烈歡迎。

【專家之眼】《周處除三害》為什麼爆紅？

媒體報導，號稱台灣影史最惡電影的《周處除三害》，自3月1日在中國大陸上映，連續十天創下單日最高票房紀錄，累積至今已超過1...

公然侮辱、侮辱公務員除罪？ 憲法法庭將延後宣判

憲法法庭審理刑法「公然侮辱罪」、「侮辱公務員罪」是否違憲，原定3月25、26日前宣判，但憲法法庭今公告依憲法訴訟法第26...

《海洋保育法》竟只管「邊角料」？

催生多年，背負了社會大眾期待的《海洋保育法》草案出爐，不過細看條文，卻發現《海洋保育法》竟是「邊角料」，許多大塊「蛋糕」已經劃給其他部門，事權根本未統一…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。