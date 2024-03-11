《歐洲農改抗議系列3-2》農業改革惹議 學者：政策太理想化

「各地氣候、土壤等條件不同，歐洲的農業政策不可直接照搬到台灣！」針對近日歐洲農業改革引發討論，逢甲學者葉守禮受訪時指出，歐盟此次推動改革太急，當然會引發反彈。中興退休學者姜保真則說，減少生產量是希望兼顧環保，但如禁用殺蟲劑的目標太理想，讓農民感到不滿。

歐盟近日因推出新的「共同農業政策」，原本希望讓農業可以減更多碳與永續發展，因其中有許多政策，包括在水土流失、河流附近的緩衝地帶、濕地和泥炭沼澤的保護區，有義務保留4%非生產性的土地，並對自願採用有機耕作、碳儲存等作法的農民給予補貼等，反而引發法國、義大利、波蘭、西班牙等國農民紛紛上街抗議。

農改移台灣是災難

對此，逢甲大學創能學院助理教授葉守禮指出，歐洲雖然在一些政策上會有相對前瞻的引導性，但農業的特性就是各地差異很大，即使是歐洲各國，也會因為生態條件、制度與生產歷史不同，農業的發展也會有很大差異。他認為此次歐盟想推動一體適用的政策有點急就章，才引發各國農民不同的反彈。

他解釋，農業政策牽涉糧食安全、各種產品的檢驗標準也不同，以禁用殺蟲劑來說，該禁用哪些？會不會產生漏洞？這些問題相當複雜。葉守禮直言，如果將歐盟的農改方案照搬來台灣將會是災難，農業政策的精神應該是「具體」且「差異化」的輔導機制。

部分政策太理想化

中興大學農資學院退休教授姜保真則介紹說，「歐盟共同農業政策（CAP）」在歐盟尚未成立，還在「歐洲共同體」階段的時候就有了，其目的是對會員國內的農產品進行補貼，對非歐盟國家產品進口到歐盟就要課徵關稅，希望藉此鼓勵農民生產，但這也讓農民會追求產量，到後來歐洲卻出現糧食過剩的狀況。

「逐步減少殺蟲劑是好事，但歐盟的政策似乎太嚴格！」姜保真指出，使用化肥傷害環境，但歐盟的規定嚴格到公園與私人庭院也不能用殺蟲劑，一般並非農業專業的人種些花草，很難再花時間使用「生態農法」，禁用殺蟲劑的規定就顯得不切實際。

需注意糧食過剩

另外，姜保真說，以波蘭為例，由於俄烏戰爭影響，烏克蘭想將穀物往西送，從德國、法國的港口出口，維持國內農業收益，但因為烏克蘭穀物太便宜，運到波蘭時，就容易被當地盤商中飽私囊，且減少採購波蘭較貴的穀物，又碰到歐盟推動農業改革，因此便引發抗議，但各國引發抗議的原因並不相同。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳受訪時也說，歐盟的做法不一定會成為各國標準，台灣本身是農產入超國，若取消農業補貼，反而會讓台灣的農產品價格上漲。

不過他也說，台灣是少數還有保價收購稻米的國家，但這反而讓國內稻米的存量遠超過戰備儲量，結果多的部分後來就爛掉變成堆肥，相當可惜。

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