藍委提修法 生理用品免稅

昨天是三八婦女節，藍綠立委都對相關議題表態，國民黨四名男立委提案修法生理品免稅，國民黨團推六大友善女性修法，民進黨立委范雲等人擬提案修立委行為法，涉性騷立委送紀律委員懲處。遭范雲點名的國民黨立委陳雪生辦公室回應，不予置評。

國民黨立委吳宗憲、黃建賓、游顥、牛煦庭提加值型及非加值型營業稅法第八條條文修正草案，主張將「經財政部公告之生理用品清單」納入貨物或勞務免徵營業稅項目，並且應每年更新一次。

國民黨團提出六大訴求，包括增列家庭照顧津貼每月一萬元，最長廿四個月；婦女產假由八周延長至十二周；婦女二胎以上產假期間工資加二成發給；申請留職停薪津貼資格延長至六歲以下；三至五歲幼兒教育政府全額補助；緩解少子化危機完善人工生殖制度。

范雲與立委林月琴、林宜瑾等人，提案修改立法委員行為法，增訂立委不得有性騷擾或性別歧視之言詞或行為。范雲表示，違者得送交立法院紀律委員會調查，懲處方式包括口頭或書面道歉、停止出席院會、停權一定時間等。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，三八婦女節最重要的是要用實際行動支持婦女，政黨故意用攻擊的方式來混淆婦女節焦點，是消費過頭了。