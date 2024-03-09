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藍委提修法 生理用品免稅

聯合報／ 記者歐陽良盈林縉明屈彥辰／台北報導
國民黨立委吳宗憲（右二）、黃建賓（左二）、游顥（左一）、牛煦庭（右一）今天舉行「我們追求，添婦人權！」記者會，希望從4個面向修法保障婦女權益。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委吳宗憲（右二）、黃建賓（左二）、游顥（左一）、牛煦庭（右一）今天舉行「我們追求，添婦人權！」記者會，希望從4個面向修法保障婦女權益。記者潘俊宏／攝影

昨天是三八婦女節，藍綠立委都對相關議題表態，國民黨四名男立委提案修法生理品免稅，國民黨團推六大友善女性修法，民進黨立委范雲等人擬提案修立委行為法，涉性騷立委送紀律委員懲處。遭范雲點名的國民黨立委陳雪生辦公室回應，不予置評。

國民黨立委吳宗憲、黃建賓游顥牛煦庭提加值型及非加值型營業稅法第八條條文修正草案，主張將「經財政部公告之生理用品清單」納入貨物或勞務免徵營業稅項目，並且應每年更新一次。

國民黨團提出六大訴求，包括增列家庭照顧津貼每月一萬元，最長廿四個月；婦女產假由八周延長至十二周；婦女二胎以上產假期間工資加二成發給；申請留職停薪津貼資格延長至六歲以下；三至五歲幼兒教育政府全額補助；緩解少子化危機完善人工生殖制度。

范雲與立委林月琴、林宜瑾等人，提案修改立法委員行為法，增訂立委不得有性騷擾或性別歧視之言詞或行為。范雲表示，違者得送交立法院紀律委員會調查，懲處方式包括口頭或書面道歉、停止出席院會、停權一定時間等。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，三八婦女節最重要的是要用實際行動支持婦女，政黨故意用攻擊的方式來混淆婦女節焦點，是消費過頭了。

國民黨 婦女節 林宜瑾 洪孟楷 游顥 牛煦庭 范雲 陳雪生 黃建賓

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