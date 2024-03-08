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NCC主委陳耀祥涉鏡電視案 傅崐萁嗆蔡清祥：辦給大家看

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
ＮＣＣ主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片
ＮＣＣ主委陳耀祥。圖／聯合報系資料照片

新竹縣長楊文科涉「竹北天坑」案依圖利罪交保五十萬元，支援台南市長黃偉哲競選總部的皇龍建設也爆「天坑」工安意外，立委傅崐萁昨天在立法院表示，檢調「辦藍不辦綠」，呼籲法務部長蔡清祥要求檢察官依法行政。

傅崐萁針對近來政治敏感案件請教蔡清祥，但未給蔡充分時間回應。蔡說，每個案子檢調都會依法處理，但案子並不一樣，法務部長職權有限。

傅崐萁另點名鏡電視案上架案，指稱鏡電視前董事長裴偉的帳戶已有匯款紀錄給原始股東、且ＮＣＣ主委陳耀祥已被檢方分案調查，但檢方偵查還是不動聲色，問蔡清祥「案子是辦到哪裡去了？」

傅崐萁說，鏡電視案他去年七月就提出檢舉、現在陳耀祥都快要下台了，案子卻還沒辦出來，「如果是藍營首長涉案會如此延宕嗎？」此外，鏡電視案攸關全國二千三百萬閱聽人收視權益，屬於重大公共議題，社會矚目案件本來就應該查清楚，外界要的是真相，相關資金怎麼會三、五年還查不出來？他並對蔡清祥說，「你辦一次給大家看嘛！」

另外，立委黃國昌也質疑檢調追查im.B吸金案不力，質詢檢調首長「辦案人員有無檢討空間？」蔡清祥與調查局長王俊力都說，確實有再改進空間。

黃國昌說，im.B案二○二三年才由台北地檢署起訴，但辦案效率不好，詐騙案從二○一六年起就有受害人向檢調檢舉，但檢調辦案不力，令案情如滾雪球，受害人討不回公道，「有沒有積極查辦調卷看就知道」。

傅崐萁 楊文科 王俊力 蔡清祥 詐騙 鏡電視 陳耀祥 黃偉哲 黃國昌

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