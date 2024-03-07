譽為中醫針刺安全深度之父 林昭庚媽媽這句話改變他一生

中研院士林昭庚首創以電腦斷層掃描，測量胸背腹部等危險穴位深度，為針灸找出現代化科學數據，諾貝爾獎得主李遠哲稱讚是「造福寰宇」，林昭庚也因此被譽為「針刺安全深度之父」，而他學貫中西醫的醫術，更被中研院副院長黃進興比喻為當代「儒醫」。從小父親耳提面命提醒他，「要踮腳尖的東西不要拿」，造就他不與人爭的性格；母親一句「我如果死了你也不會知道」，則讓他放棄前往沙烏地阿拉伯，更改變他的一生。

林昭庚畢生致力於中醫藥與針灸實證醫學，被譽為「針刺安全深度之父」，在中醫師公會全聯會理事長任內，承辦全民健保中醫門診總額支付制度、推動總額支付制度，也成立中醫門診總額支付制度保險委員會，中央研究院副院長黃進興說，林昭庚把中西醫從對立，變成互補、他功不可沒，同時也常常進行義診，胸襟相當開闊，而他也是台灣首位中醫針灸學博士。

他出版新書《做人做事做學問：中西醫結合之父——林昭庚的學思歷程》，記錄出身彰化鄉下的他，用布巾包課本綁在肩頭上，赤腳走路上學，後考上中國醫藥學院、取得中西醫雙執照；拿到全台首張中西醫診所開業執照後，免費治療貧困人家，歷經內、外、婦、兒科及北榮針灸科後，展開針刺安全深度研究，40歲不到，已站上國際舞台，成為針灸學新秀，選擇回到母校擔任教職，卻10年教職不領薪，成為大學教育界的傳奇。

「我的一生幾乎都是在奔跑狀態」，林昭庚在書中提到，父親驟逝後，他過起半工半讀的生活，包含送報、扛酒瓶、在酒家服侍客人等，但他也在這段歲月中學到察言觀色、同理他人等能力，但他始終記得，從小父親耳提面命，「要踮腳尖的東西不要拿」，造就他不與人爭的性格。

1979年，林昭庚作為陽明醫學院及榮民總醫院，首位被派往沙烏地阿拉伯新吉達醫院，擔任針灸科主任的醫師；隔年以臨床成就及於沙烏地阿拉伯王國工作期間的表現，獲沙國授予最高榮譽「金袍獎」，原本想繼續待在沙國，卻因為臨行前打了一通電話，以往總會罵他的母親，一反常態地說，「我如果死了你也不會知道」，林昭庚因此決定留下，而這也改變了他的一生。

衛福部中醫藥司長黃怡超說，自己1992年從英國留學返台後就到陽明大學當老師，和林昭庚相識30幾年，「針刺安全深度」著重研究民眾常用的針灸治療，除不造成傷害之外，也有助移除相關病痛，更是重要里程碑，他也敬佩林昭庚對於終身學習的精神。

衛福部國家中醫藥研究所長蘇奕彰說，林昭庚是他在大學時學習針灸學的老師，更是他回母校教書時的「老闆」，能從醫療的有效性、安全性精準看出學術問題的只有林昭庚，而他更是帶頭成為中西醫前瞻性溝通橋樑者，甚至帶頭捐一半的錢成立實驗室，是中醫科研人文、自然領域研究，以及中西醫整合照護的研究，「是我們的典範與扎根者」。