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觀察站／政府不積極立法 衝擊媒體生存

聯合報／ 記者馬瑞璿
媒體議價問題討論了三年，媒體業面對的挑戰愈來愈大，政府若不積極立法，未來台灣媒體的生存空間將被消磨殆盡。 。 （聯合報系資料照） 記者林澔一／攝影
媒體議價問題討論了三年，媒體業面對的挑戰愈來愈大，政府若不積極立法，未來台灣媒體的生存空間將被消磨殆盡。 。 （聯合報系資料照） 記者林澔一／攝影

媒體議價問題討論了三年，期間全球科技產業發生巨大變化。未來，傳統媒體要面對的不只「數位平台引用媒體新聞不付費」問題，還要面對「ＡＩ（人工智慧）公司運用新聞內容作為訓練語言模型素材，卻不付費」的問題。媒體業面對的挑戰愈來愈大，政府若不積極立法，未來台灣媒體的生存空間將被消磨殆盡。

民間對於媒體議價相當在意，然而，對政府各部會，這彷彿是「燙手山芋」，不管是文化部、ＮＣＣ或公平會，無人願意接手管理媒體議價立法，數位發展部成立後概括承受。然而，台大新聞所教授林照真透露，她與數位部官員私下聊天時，就連官員都表示，數位部不懂媒體，質疑數位部為何是主管機關。

媒體議價在全球各地都受重視，我國政府卻一拖再拖，始終只停留在法理討論，看不到實際作為。再拖下去，是不是要讓媒體產業被蠶食到所剩無幾，民主政治受到影響，政府才願正視？抑或第四權弱化正是政府所樂見？

現在不僅是政府要加速進行媒體議價立法的重要時刻，政府也須重視市場變化，將ＡＩ時代帶來的巨變，列入考量。

過去廿年，數位平台巨擘谷歌、Meta不斷引用新聞媒體內容而不付費；未來廿年，不僅數位平台，開發ChatGPT等大型ＡＩ語言模型的ＡＩ公司，也會如法炮製。長此以往將衝擊媒體產業。

台灣媒體產業已被國際數位平台占了廿年便宜，難道還要繼續被ＡＩ公司搭便車？政府應跟上國際潮流，和澳洲、加拿大、印尼一樣，正視媒體議價的重要性，更應超前部署，做好面對ＡＩ時代的準備。

媒體議價 數位發展部 語言

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