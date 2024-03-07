媒體議價 學者籲3黨合作立法

媒體議價議題在國內已討論三年，卻只聞樓梯響，學者昨天抨擊，目前為止未見政府提出具體成效；然而，「立法」是確保媒體和平台公平競爭的唯一作法，希望行政院能洞瞻全球趨勢，盡快研擬院版法案，加快我國媒體與數位平台議價的立法腳步。

台大新聞所教授林照真說，台灣媒體著作權權益嚴重受損，除了政府立法外，實在沒有其他管道可以和跨國平台相抗衡。

此外，生成式ＡＩ運用媒體報導作為ＡＩ模型訓練資料，已涉及著作權議題，美國、歐盟開始討論，也引發國內學者關注。

針對媒體議價議題，數位發展部昨回應，謝謝各界指教。數位部也說，去年底已注意到紐約時報針對OpenAI 使用其數百萬篇文章來訓練ChatGPT等人工智慧技術，侵犯其版權，因而提出告訴；先前在立法院也有委員質詢生成式ＡＩ進行資料學習時，對媒體著作權的影響。這些意見都會帶到行政院跨部會專案小組討論，以凝聚社會各界共識。

過去三年，澳洲、加拿大陸續訂立專法，谷歌等數位平台只要使用媒體產製的新聞，就須付費；印尼也在今年設立專法，要求數位平台必須付費後，才能使用印尼媒體內容。

政治大學法律系特聘教授王立達、中正大學傳播學系教授唐士哲與林照真昨天舉行記者會，呼籲數位平台使用新聞應付費。王立達指出，順利連任的立委林楚茵、林宜瑾、范雲三名民進黨立委，已將「媒體議價法」草案重新提案，民眾黨立委張啟楷也表示，該黨已將「媒體議價法」列入黨團優先法案，國民黨立委翁曉玲也表示支持此項立法。

林照真說，民進黨、國民黨、民眾黨本屆國會席次雖均未過半，但希望「媒體議價法」草案能成為三黨合作的第一個法案，呼籲行政院也趕快提出法案送到立院。

數位部從前年底開始，陸續與谷歌、Meta展開三次對談，谷歌選在去年三月對外宣布成立「台灣新聞數位共榮基金」，預計三年內挹注三億元，協助新聞產業數位轉型，由數位經濟暨產業發展協會獨立管理。

林照真指出，這個基金運作了一年，從第一年申請獲得補助的廿三個提案來看，雖然其中十七家申請者為新聞媒體和民間團體，但另外六個申請者分別是五家科技公司和一所大學系所，可見共榮基金和使用新聞付費並無關聯。