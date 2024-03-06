避免違規幼兒園借屍還魂 綠委林月琴提修法管控

近年幼兒園不當對待事件頻傳，各縣市陸續展開公幼招生報名，民進黨立委林月琴提供幼兒園四大檢核表，包括立案、師資、教學課程、空間環境等；而林月琴也將與相關教保團體討論，進一步提出「幼兒教育及照顧法」相關修法，避免重大違規的地雷幼兒園改名後，又重新招生借屍還魂。

林月琴今邀集全國幼教產業工會及靖娟兒童安全文教基金會舉行記者會，提供家長選擇幼兒園參考依據。林月琴表示，先前許多重大違規事件的幼兒園包括健康幼兒園等，被縣市政府廢止立案停業後更換幼兒園名字，甚至負責人改名重起爐灶，應透過修法明定禁止類似案件發生，加強查核強度和管控。

全國幼教產業工會理事長許文菁表示，第一，有無立案證書，可上教育部全國教保資訊網查詢，或是檢查幼兒園是否有在明顯處張貼立案證書；二，師資，法規規定要在幼兒園明顯處張貼師資學歷和證照，家長也要了解園內師生比，如3至6歲班級師生比為1：15、2歲幼幼班師生比為1：8。

許文菁接著表示，第三，教學課程，正常教學規劃如單元、主題、學習區等，不分科教學，學中玩，重視與孩子互動過程而非成果導向；第四，空間環境，環境是否明亮通風，讓孩子有足夠活動及運動空間，也應查看作息表。

許文菁表示，現在每位在幼兒園任教的老師都要繳交「良民證」，證明沒有刑事犯罪紀錄。但除了公幼及非營利以外，在準公幼及私幼，「不少幼兒園教師本身沒有教師證，更慘的是非本科系畢業」，新聞媒體出現兒虐案件，常常也跟非專業師資有關。

許文菁質疑，醫師、建築師、美髮師都要有執照，為何幼教師可以不用有執照？還有不少私立幼兒園依舊違法聘請本國籍英文老師為代理教保員，這些都需要家長多注意。在立案部分，許文菁表示，有用補習班立案，但以幼兒園的名義去招生，這樣的教育和保障都有很大的落差。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，根據他們長期服務個案，家長往往在幼兒受傷或發生爭議時才發現幼兒園是補習班立案或是未立案機構。例如去年7月新竹市即發生補習班違規經營幼兒園，疑似涉及幼兒性暴力事件，教保員竟然只是工讀生，除了家長要把關，應該要政府要加強稽查並揭露資訊。

靖娟基金會則進一步提出十項安全檢核表，包括合法立案、師生比例、保險、空間與安全措施、消防安全、幼童專用車、遊戲場地及設施、工作人員、親師溝通、安全管理。