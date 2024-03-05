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新聞眼／未達全民共識就砸錢 數位身分證帳算誰的

聯合報／ 本報記者侯俐安

數位身分證（New eID）政策原本在二○二○年七月就要上路，最後因為民間對個資保護提出疑慮，計畫喊卡，廠商對政府求償逾十億元。儘管經過六次協調，砍到二億八千萬元，但這筆帳歷經行政院長、內政部長多人，最終內政部以一句「無行政疏失」，官員雙手一攤，卻是全民埋單。

數位身分證政策，果真沒有行政疏失嗎？回顧數位身分證推動歷程，全案從二○一六年開始研議，歷經行政院長林全、賴清德、蘇貞昌，最終在蘇任內喊卡。但早從一開始，學界、資安界、人權團體，就已提出個資外洩疑慮；台灣人權促進會等團體，不斷預警資安缺乏妥善配套，呼籲暫緩，政府卻充耳不聞，無視民意，執意蠻幹。

數位時代，個資就是資產，本來就是兵家必爭之地。蔡政府急著端出政績，忽略詐騙案橫行、個資外洩不斷，政府卻無能為力的現象。

當資安事件層出不窮，人民個資、政府機關外洩不斷的情況下，數位身分證上路前，沒有專法，社會沒有充分溝通，政府沒有妥善回應民間對於法規不完備、侵害隱私權，甚至中國滲透的疑慮，監察院更曾以調查報告，點出內政部缺失。即使行政院成立「個人資料保護委員會」，仍無法弭平全民疑慮，最終在蘇貞昌閣揆任內，決議暫緩換發數位身分證收場。

數位身分證政策急著上路，缺乏溝通、沒人負責，還未達成全民共識就已經投入經費，導致最終必須賠償，彷彿這二億八千萬元是廿八元。

納稅錢如流水花的過程，最終的結果，造成全民損失。一個全民政策如兒戲，蔡政府即將交棒賴政府，這要算是誰的帳？

個資 數位身分證 行政院

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