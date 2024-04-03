銀青幼三代共融，營造呷百二校園 學校裡的日間照顧中心 生命教育融入教學活動

為了降低高齡者的孤獨感，高雄市興仁國中推動「老幼共學」的服務模式。 圖／亞望沙龍日照中心 提供

美國國家科學院研究指出，長期處於社交隔離與孤獨感的老年人，死亡率可能比其他老年人高；而在另一方的日本，無緣社會及孤獨死的現象，也早已是高齡社會中為人熟知且不斷被探討的重要議題。為了減少類此不幸事件發生，歐美與日本等國，將「老幼共學」與「青銀共居」概念融入高齡長照政策中，企圖增加高齡者與社會的多方連結，強化社會支持。擷取國外這類經驗，台灣近年推行的「銀青幼」三代共融模式，也逐漸開花結果。

早已面臨人口高齡少子化的日本，隨著幼兒人口減少，有越來越多的廢棄及閒置校舍待利用，而高齡人口的長照需求也逐年增加，促使日本政府推動「宅幼老所」政策，鼓勵利用學校閒置設備，設置幼老照顧營運據點，讓長者進入校園，和幼兒互動學習。歐洲也發展青銀共居模式，邀請年輕世代住進長照機構，以服務時數換取免費住宿，藉由和年輕人共同生活，激發長者們的生活熱情。

為了讓民眾在住家附近就能使用長照服務資源，政府推動一國中學區裡設置至少一間社區式長照機構的政策，並且參照先進國家因應少子高齡化的政策設計，鼓勵學校釋出閒置校舍來設置日間照顧中心與非營利幼兒園，位於高雄市的興仁國中，就是此模式的示範校園之一。

興仁國中學生，和日照中心的長輩，一起看蘋果劇團到學校演出「烏魚拜媽祖」本土劇。 圖／亞望沙龍日照中心 提供

80歲的蔡奶奶，至興仁國中內的日間照顧中心一年多，每天她都很期待來這裡上健身課，可以動動手、動動腳，偶而也能跟學校的學生有些互動，讓她感受到年輕的氣氛，蔡奶奶說：「我很喜歡在這裡交朋友，謝謝女兒替我安排！」

興仁國中校長王文正說，隨著少子化學生數減少，學校美樓1樓，改建為興仁非營利幼兒園，4間教室共收托2-5歲幼兒60人；日間照顧中心則是改造善樓的2樓和3樓共8間教室，並設外掛式無障礙電梯，收托60位失能和失智長輩，成為三方合一的實驗教育場域。

不過，設立之初也遇過不小阻力。不外乎家長擔心影響學生學習，以及校園安全問題，興仁國中校方花了不少心力和家長與學生開會溝通，分別於幼兒園和日照中心設立獨立出口，以及在學校的興仁路側門口，加裝電動鐵門管制，在家長與學生瞭解實際狀況後，放下原先想法，而得以圓滿解決此一問題。

如何做到三代共融？興仁國中規劃國中生對幼兒和長輩的服務體驗課程，並以幼教和照護師資，結合技職探索彈性課程，達到老幼共融和世代學習；也邀劇團到學校公演，讓國中學生、幼兒園小朋友和日照中心長輩共聚一堂看戲。

當時是蘋果劇團到學校演出「烏魚拜媽祖」本土劇，學生跟長輩們三三兩兩的進場入座，有些同學會主動攙扶長輩，開始表演後演員和觀眾互動，興仁國中的余同學說：「我們或是幼兒園的小朋友都會舉手回答問題，而老人家們在一旁微笑地靜靜看著我們。」林同學覺得，和不同年齡的人坐一起欣賞戲劇，跟平時在家裡與阿公阿嬤、弟弟妹妹一起看電視很相似，是個既熟悉又很特別的經驗。

「每次長輩看到小朋友都很高興，孩子們也知道要關懷他人，我認為是很好的教育機會。」興仁非營利幼兒園園長潘民溧說。

興仁非營利幼兒園小朋友和日照中心的阿公阿嬤，一同在萬聖節同歡樂。 圖／興仁非營利幼兒園 提供

興仁國中內的日間照顧中心在111年1月開幕，促成這次合作的推手之一，是機構創辦人黃仲平。他原是一家醫院的社區健康發展中心主任，多年前他從醫院高樓層辦公室往下看，看到旁邊小學操場學生人數逐年減少，就意識到超高齡社會帶來的挑戰。他因此以「台灣款」、「高雄款」理念，盼能創造無邊界社區型長照機構。

日照中心的長輩，每天都享有營養均衡的餐飲，維持身體健康。 圖／亞望沙龍日照中心 提供

黃仲平指出，將閒置空間活化轉型成日間照顧中心等社區重要設施，需要公私協力共同推動，不僅改善空間荒廢後可能發生的犯罪及衛生問題，透過企業社會責任的助力，也能讓轉型後的重要設施永續經營；此外，比起重建，一個房舍活化修繕的案子就可減少政府約新臺幣1,500至3,000萬的財務支出，並減少93%的碳排放量。

「我希望長輩優雅老化，對學生則是很好的生命教育。」黃仲平說，日本長照早台灣20年發展，政府也利用機會宣導尊敬長者，早已深入民眾心中；而台灣發展長照服務、設立1966長照專線等便民措施，解決民眾長照問題，更是德政。

設置在學校裡的日間照顧中心，不僅提供社區民眾所需的長照服務，減輕家屬負擔；另一方面機構、失能失智者與學校、學生之間，能夠創造更多世代交流的機會，改變對彼此原有的認知，讓孩子學習何謂「老」與「長照」的意義及學習如何相處，理解不同世代之間的生活經驗，並且相互分享知識與技能，及間接加強孩子們與家中長輩的親密關係。銀、青、幼三代在此學習並且生活著，「呷百二」友善校園，在地營造生命教育，更勝於課本裡的知識。

興仁非營利幼兒園的小朋友，和日照中心長輩們一起參與「愛上閱讀」活動，在行動圖書車前聽故事媽媽說故事。 圖／興仁非營利幼兒園 提供

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