天燈對環境衝擊／責任消費生產 讓天燈永續

平溪天燈每年吸引近六百萬人次遊客，但景文科技大學旅遊管理系主任楊明賢提醒，聯合國永續發展目標（ＳＤＧｓ）有「責任消費及生產」項目，市府應與商家、社區談出可行的管理方式，否則天燈活動不符環境永續精神。

平溪區魅力商圈協會理事長王聖凱說，平溪目前剩四千一百多人，是新北人口最少行政區，須仰賴觀光產業，天燈活動應更重視永續才能受歡迎。

楊明賢表示，放天燈引起的公安、環境、生態等衝擊必須正視，新北市府責無旁貸。他說，聯合國提出的十七項永續發展指標，尤其「責任消費及生產」指標，平溪天燈產業做得好觀光產業就能升級、帶來轉機，否則恐因遊客顧慮「責任消費」，造成產業沒落。

台北教育大學兼任助理教授蕭文杰說，觀光客放天燈引發民宅火警，要求天燈業者提供基金負責回收天燈垃圾是合理的；平溪青農闕莉恩說，她山藥田的黑網曾被掉落的天燈燒毀，求償無門，有法規要求隨燈徵收發展基金才公平。

新北環保局提供獎勵，民眾撿拾一百廿個掉落的天燈宣紙，可兌現一串衛生紙，竹框架交給商家回收可換十二元，若撿得勤快，一天撿一百個掉落天燈不難，可賺一、二千元。

平溪龍安社區發展協會理事長吳明賢擔心天燈落下若無人清理，很快就成垃圾山，「還有遊客願意來嗎？」他說，天燈八成落在易撿拾的家戶周邊，鼓勵居民參與回收很重要。