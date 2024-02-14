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天燈對環境衝擊／自治條例卡關 天燈管理陷困境
天燈掉落恐引發火災，讓平溪及周遭居民惴惴不安，業者因天燈財受惠，對承擔相應義務卻興致缺缺。新北市府曾祭出相關手段管理，但成效不彰。
平溪天燈揚名國際，賣的是「幸福感」，周邊居民卻要擔憂掉落天燈引發火災，宛如不定時炸彈。新北消防局統計，二○二○年至二○二三年十一月，共有十四件因天燈釀禍的火警，一件引發住宅火警，另有十二件雜草火災。
平溪七旬胡姓礦工住家二○一九年遭掉落的天燈焚毀，市議員要求市府制訂天燈永續發展自治條例草案，二○二○年進議會躺了二年沒過，屆期不續審退回市府。草案規定隨燈徵收發展基金，要求業者只能販售有標章的天燈，以便溯源，每個標章收費廿至五十元，違者最重罰一萬元。
南韓遊客金先生說，平溪天燈因電影「那些年，我們一起追的女孩」在南韓爆紅，吸引南韓人來朝聖，他發現當地樹梢有不少天燈垃圾，天燈亂飄確有風險，若能讓居民更有保障，天燈貴一點都可接受。
天燈販賣管理也陷三不管困境。新北消防局二○一一年制定新北市天燈施放管理辦法，要求天燈應標示販賣者及地址，試圖溯源為天燈災害負責，但法規沒有罰則，無強制性。
消防局指出，管理辦法可限制施放天燈的區域、時間、方式，違者罰三千元以下，至於「販賣的天燈應標示販賣者及其地址」，則不屬於消防法管理範疇，所以沒有約束力。
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