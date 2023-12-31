醫院評鑑1／醫界盛傳8+3版本 北醫體系恐全列醫中

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導

台北區醫學中心評鑑結果改為明年一月中旬揭曉，如果依照醫策會評分報告，台北慈濟擠下萬芳醫院，成為台北區第八家醫學中心，但外傳經過衛福部審議後，兩家醫院分數一致，破天荒決定「增額錄取」，也就是萬芳醫學中心位置不變，而北慈成為台北區第九家醫學中心。

一名知情人士表示，這次醫院評鑑結果引發醫界熱議，二周前傳出另一版本「台北區醫學中心擴至十一家」，北醫體系的雙和、北醫附院一起晉升醫學中心，但消息傳開後，引起眾多醫界人士炸鍋，群情激奮，甚至有人嗆「衛福部被北醫幫把持，這樣搞，難道不想要總統選票嗎？」

由於醫界反彈力道，超乎預期，該版本才遭擱置，但外界研判，可能等到明年一月大選結束後，才會正式公布。不過，上周起出現轉折，討論出醫界可勉強忍耐、接受，但已破壞遊戲規則的版本，那就是「萬芳不動，增列北慈。」

該知名人士表示，從醫策會董事的變動，應可嗅出這次史無前例增額錄取的端倪，原本醫策會董事許永年突然離職，由醫策會執行長王拔群接任，「這可能是上頭想安撫王，讓他不要大鳴大放。」

對於最新版本，該人士分析，北醫影響力之大，超乎想像，這可以看出北慈院長為何要搶先發表「當選聲明」，以免被做掉。

台北區增加一個醫學中心，對於患者來說，應該沒有感覺，卻增加健保總額點值負擔，因為區域醫院與醫學中心在病房及護理等醫療服務上的點值不同，北慈變成醫學中心後，每年約新增三至四億點值，約末三億多元。

該人士表示，在八千多億元健保總額大水庫中，這三億多元看似不多，但大水庫又分為四大塊，其中醫學給付就佔了四千多億，又細分為五塊，其中醫學中心約七、八百億元，突然增加三億多支出，將稀釋醫院點值。

再者最近健保頻頻釋出大利多，例如，給付中風二十四小時照護費用、困難心導管執行，加上罕病用藥、癌症用藥等給付，「這邊三億、那邊四億」，該人士表示，額外支出愈來愈多，再這樣下去，健保一定受不了。

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