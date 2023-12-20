知名企業對人才招手 2024全國化學產業徵才博覽會起跑

「2024全國化學產業徵才博覽會」即將於國立臺灣大學蒲葵道舉辦。多家知名化學大廠、老牌企業、半導體廠及生技製藥集團向優秀人才招手，學生可藉此機會了解產業動向與職場現況，並探索職涯方向，掌握閃亮人生。

即將畢業的化學、化工、材料、生化、高分子學系社會新鮮人，想要進一步優先卡位，找到理想的工作嗎？全台首場專為化學領域專業人才打造的徵才盛會──「2024全國化學產業徵才博覽會」，將於2024年2月25日（日）在國立臺灣大學蒲葵道盛大登場。莘莘學子可藉此次盛會了解化學產業的最新趨勢動向、相關職缺與實習機會，早一步拿到職場門票，發揮所長，令美夢成真。

學生在投入職場前，可藉由本活動對產業能有更多的認識。 圖／國立臺灣大學化學系 提供

少子化攬才不易，企業紛紛前進校園搶人才。由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署、臺灣大學化學系主辦的「2024全國化學產業徵才博覽會」，首度邀集各大知名品牌企業舉行徵才活動，臺灣大學化學系副系主任邱靜雯表示，「化學不僅是石化產業及生物製藥業的基礎，更是半導體製程與供應鏈中不可或缺的區塊，其他產業也可看到化學的蹤影，幾乎每個產業都需要化學系的優秀人才。」過去化學系畢業生出路多停留在石化、塑化、半導體等產業，近年包括綠能、新能源、製藥、化妝品、電池、電子紙等應用領域，也在爭搶關鍵人才，化學人才炙手可熱，求職出路更加寬廣。

邱副主任在校園推廣徵才博覽會活動。 圖／國立臺灣大學化學系 提供

邱靜雯指出，化學產業近年投入綠色轉型，許多企業跨域自主研發，緊追世界潮流，關注ESG與淨零碳排等環保議題，例如石化產業優化製程，導入再生能源、氫能、發展生質燃料；不少化學產業也採多角化經營，塑膠大廠跨足電子與生物科技域；膠帶廠商打入手機供應鏈，催生觸控螢幕問世等等，「化學產業的發展日新月異，有很大的發展空間，我們希望藉由博覽會的舉辦，讓學生在投入職場前，對產業能有更多的認識。」邱靜雯建議，學生不妨掌握此次求職媒合的最佳機會，了解企業動向與產業趨勢，為未來的職涯規劃做出更好的選擇。還未臨近畢業的學生，也可事先了解職場需求，準備相關的技能與知識。

臺大化學系舉辦徵才博覽會，期待讓優秀的人才進入品牌企業，帶領產業向前，提升產業競爭力；產業蓬勃發展，自然也能吸引年輕世代，選擇進入化學相關科系就讀，產生正向的循環。從事化學研究的學生具備創造新事物的專業能力，擅長建立新分子與新材料，預計可為企業注入研發創新活力，「若吸引優秀人才進入化學產業，未來台灣在參與化學領域的國際事務上，更能掌握話語權。」邱靜雯說。

此次博覽會集結國內外知名大廠、幸福企業與上市公司，包括石化、製藥、塑膠、半導體、新能源、綠能、高分子、生技領域等多家企業。活動當天除了徵才攤位外，也將舉辦專家講座及座談會，由學者專家及職場達人為學生剖析化學產業的趨勢動態，協助學生了解職涯方向、專業能力儲備等必備知識。「與系主任對談」是針對高中生設計的活動，集結多所頂大學府的化學、化工、材料、生化系系主任，暢談各科系課程特色與人才培育目標；並邀請到李長榮化工陳勻錡博士、台灣化學產業協會陳偉望理事長等人進行專題演講。此外，博覽會中還會舉辦30幾場的企業說明會，參與廠商包括：台灣大型特用化學品供應商義芳化學與永光化學、全球最大電子紙模組供應商元太科技、生技股王保瑞藥業、台灣原料藥業龍頭台灣神隆、新能源產業龍頭台塑新智能等知名企業，提供求職者了解產業現況。現場並設有求職、升學諮詢專區，為學生解答難題。此外，主辦單位祭出抽獎活動，獎項包括Macbook Pro筆電、iPad Pro平板、Apple Watch等，對化學產業有興趣的學生、老師與在職人士，歡迎蒞臨參觀。

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