創新突破 臺中市智慧科技治理空污成效佳

文／ 臺中市政府環境保護局 提供

臺中市創新突破積極發展智慧科技輔助治理空污，不僅大幅提升稽查效率，且不受Covid-19疫情影響，守護空氣品質沒有空窗期；各項創意治理對策也倍獲國內外各界授獎肯定，除可更有效調配行政資源外，連帶減少稽查出勤所造成之尾氣排放與車行揚塵，由內至外體現空污管制精神。

臺中市環保局創新突破，全國首創搭載FLIR紅外線氣體顯像儀空拍機巡弋作業。 圖／臺中市政府環境保護局 提供
臺中市環保局創新突破，全國首創搭載FLIR紅外線氣體顯像儀空拍機巡弋作業。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

臺中市環保局表示，持續輔以創新突破的智慧科技治理固定、移動、逸散三大污染來源。例如：

「建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠污染排放」，榮獲我國「2021智慧城市創新應用獎」；2023年購入全國第1台氣顯空拍機，搭載FLIR紅外線氣體顯像儀，可更快速鎖定污染源、巡視一般稽查無法輕易查看的位置，即時取得現場環境資訊。

臺中市環保局運用AI智慧判煙系統影像辨識露天燃燒。 圖／臺中市政府環境保護局 提供
臺中市環保局運用AI智慧判煙系統影像辨識露天燃燒。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

首創開發「機車污染AI辨識系統」，於主要幹道查核大小烏賊車，促使烏賊車加速汰除；獲「全球智慧城市展覽會」2022智慧50大奬、「2022亞太暨台灣永續行動獎」亞太銀級與臺灣銅級、「2023 GO SMART Award」全球前14名評比佳作，更一舉拿下今年國家永續發展獎政府機關類」殊榮。

導入智慧科技管理工地，設置智慧灑水系統，透過空氣品質微型感測器懸浮微粒濃度自動調節，達到最佳灑水效果以減少施工揚塵，亦利用空拍機搭配微感及AI揚塵辨識即時通報；空拍機還運用在結合AI影像辨識即時通報露天燃燒事件，降低公墓、山坡火災及空污事件發生頻率。

臺中市環保局首創開發「機車污染AI辨識系統」，促使烏賊車加速汰除。 圖／臺中市政府環境保護局 提供
臺中市環保局首創開發「機車污染AI辨識系統」，促使烏賊車加速汰除。 圖／臺中市政府環境保護局 提供

2022年起結合經濟部水利署第三河川局於大安溪三十甲堤防進行AI智慧水線試辦，當懸浮微粒達一定濃度立即啟動灑水；2023年擴大至大甲溪神岡區新廣大橋下方高灘地辦理，獲「2023 TSAA台灣永續行動獎」SDG 11「永續城市」金獎。

建構「臺中市空品感測器物聯網」，達到各級校園周邊1公里內皆有空氣品質感測器，除提供師生等敏感族群掌握，更運用數據發展多元環境治理方案，進行污染事件影響追蹤及污染源限縮，輔助擬定決策及執行智慧執法；獲2022智慧50大奬、「2022亞太暨台灣永續行動獎」亞太與臺灣雙料金級、「2022雲端物聯網創新獎」優良應用獎、「2023 GO SMART Award」等。

臺中市環保局強調，將持續運用各項多元且智慧的創新科技持續治理空污，用最有效率的方式讓民眾都能天天呼吸好空氣！

（臺中市政府環境保護局廣告）

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