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佛陀紀念館書展暨蔬食博覽會　讀好書、食好蔬

聯合新聞網／ 人間福報訊

2023國際書展暨蔬食博覽會」4日起至12日在佛陀紀念館舉行，有優良書商、蔬食業者參展，還規畫名家講座、千人茶禪等，吸引1500名信眾遊客參與。這次的活動主題「環保與心保-千手千眼護地球」，佛光山住持心保和尚鼓勵大家讀好書、食好蔬，得到身心滋糧並環保愛地球。

「2023國際書展暨蔬食博覽會」盛大開幕。 圖／佛光山提供
「2023國際書展暨蔬食博覽會」盛大開幕。 圖／佛光山提供

書蔬博覽會今日於佛陀紀念館大覺堂登場，由心保和尚主持開幕，佛光山常務副住持慧傳法師、佛光會署理會長慈容法師、文化院院長依空法師、佛光山慈善院院長依來法師、佛陀紀念館館長如常法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明、中華福報生活推廣協會名譽理事長陳順章、高雄市副市長羅達生、國家圖書館館長曾淑賢、立委邱議瑩及數十名高雄市國中小校長、千餘名信眾遊客參與，而場外書攤也早早就出現人潮，民眾熱切的翻閱書籍、充實知識。

「2023國際書展暨蔬食博覽會」邁入第11年。 圖／佛光山提供
「2023國際書展暨蔬食博覽會」邁入第11年。 圖／佛光山提供

開幕式在悅耳的歌聲中揭開序幕，心保和尚開示，「書」可以鑑往今來，傳遞智慧、文化、道德、科學和醫學並利益眾生。佛教也鼓勵眾生深入經藏、智慧如海，人只要有知識就有力量，正確的觀念就有正確的行為，利益社會。

心保和尚鼓勵大家讀好書、食好蔬。 圖／佛光山提供
心保和尚鼓勵大家讀好書、食好蔬。 圖／佛光山提供

至於「食」，除了填飽肚子也要吃得健康，健康常養慈悲心，也是利益地球，「地球」是人類的家，心保和尚呼籲大家善盡保護地球的責任，才能留給後代一個好的生活環境。

羅達生感謝佛光山舉辦書展邁入第11年，鼓勵大家讀好書、食好蔬做環保，也秉持星雲大師的「讀書四要」，並讀做一個人、讀明一點理、讀悟一點緣、讀懂一顆心。

高市府副市長羅達生鼓勵大家秉持星雲大師「讀書四要」，並學做人及明理等。 圖／佛光山提供
高市府副市長羅達生鼓勵大家秉持星雲大師「讀書四要」，並學做人及明理等。 圖／佛光山提供

曾淑賢感謝佛光山推廣閱讀不遺餘力，也推薦國圖協助挑選百本好書，有生態、心靈及療癒等類別，她鼓勵大家來尋寶，閱讀讓心靈更有力量、富有。

佛光山有感於澎湖望安鄉重視學童素養，心保和尚特別贈送450冊優良好書給望安鄉公所，並由秘書呂建勲代表接受，以充實館藏並鼓勵離島學子和住民養成閱讀的習慣。

另外，慧傳法師等人也代表致贈高雄市高中、國中及國小共40所學校書籍。旗津國小校長楊勝任致詞感念佛光山10餘年播下善的種子、法語甘露，鼓勵大家落實心保和環保；因為佛光山的協助，讓高雄在良善中得到成長。

佛光山贈送好書給高雄市40所高中、國中及小學，由校長代理受贈。 圖／佛光山提供
佛光山贈送好書給高雄市40所高中、國中及小學，由校長代理受贈。 圖／佛光山提供

佛光山也感謝辜公亮文教基金會、私立南六公益慈善基金會、天下文化出版公司、信誼基金會及捐贈書車等功德主並頒發感謝狀。另外，高雄市政府、台南市政府及屏東縣政府感謝佛光山的贊助，頒贈感謝狀。

心保和尚（右3）由如常法師（右4）陪同看書展也了解在地農特產品。 圖／佛光山提供
心保和尚（右3）由如常法師（右4）陪同看書展也了解在地農特產品。 圖／佛光山提供

2023書蔬博覽會的主題是「環保與心保-千手千眼護地球」，呈現「生態環保」、「心靈環保」、「綠生活」3大主題，有在地蔬果共減碳、千人茶禪、哪叱鬧海學三好、迷你足球賽、及綠色工藝等亮點，歡迎民眾遊佛館，體驗科技、人文、藝術的視覺饗宴。

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