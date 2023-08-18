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微星寵粉快閃體驗店霸氣登場!20多款最新筆電開放體驗 明星筆電享萬元優惠

撰文／ 簡銘佑

「微星寵粉節」開跑，活動期間提供多款明星主打筆電限時省萬元，指定機款再加碼送美食旅遊電子現金。 圖／微星科技提供
「微星寵粉節」開跑，活動期間提供多款明星主打筆電限時省萬元，指定機款再加碼送美食旅遊電子現金。 圖／微星科技提供

一年一度的「微星寵粉節」活動開跑，首波登場的是與Intel聯手在三創生活園區打造微星寵粉節x Intel Gamer Days快閃體驗店，現場情境科技感十足，提供超過20款最新電競、創作者、商務系列筆電開放體驗，更能暢玩熱門遊戲大作、獲得神秘好禮，8月19、20日兩天多位知名KOL與實況主也將到場與粉絲近距離同樂，此外，寵粉節期間購買明星商品「Stealth 16 Studio」、「Katana 15」，享萬元折扣，指定機款再加碼送最高$2,000美食旅遊電子現金，這麼霸氣的年度盛會，粉絲們千萬不能錯過。

微星寵粉節快閃體驗店提供超過20款最新電競、創作者、商務系列筆電開放粉絲試玩。 圖／微星科技提供
微星寵粉節快閃體驗店提供超過20款最新電競、創作者、商務系列筆電開放粉絲試玩。 圖／微星科技提供

Stealth 16 Studio纖薄全方位電競筆電及Katana 15龍魂之刃電競筆電享萬元優惠
在微星寵粉節(8/10-9/5)期間，購買多款熱門主打筆電可享最高萬元折扣的限時優惠，當中首推今年推出的輕薄全方位筆電「Stealth 16 Studio」及備受電競玩家高度青睞的龍魂之刃電競筆電「Katana 15」，一次滿足Gamer、商務型玩家的選購需求。

MIS Stealth 16 Studio採用鎂鋁合金材質打造輕巧且堅固的纖薄機身，完美結合纖薄俐落質感與卓越效能，機身僅有1.99cm、不到2KG的重量，出門零負擔，純白指定機款搭載 第13代 Intel Core i7-13700H 處理器加上NVIDIA GeForce RTX 4060 顯示晶片，市價 68,900 元，期間限定優惠價 57,900 元，完成活動登錄再加碼 1,000 元美食旅遊電子現金。

Stealth 16 Studio重量不到2KG、機身僅有1.99cm，能夠輕鬆帶出門工作無負擔。 圖／微星科技提供
Stealth 16 Studio重量不到2KG、機身僅有1.99cm，能夠輕鬆帶出門工作無負擔。 圖／微星科技提供

電競玩家們的需求，MSI當然不會漏掉，如同被賦予神秘力量的龍魂之刃、搭配獨家Cooler Boost 5動態散熱模組，並支援MUX獨顯直連設計，能讓效能全面釋放。這款備受遊戲玩家喜愛的主流效能電競Katana 15，這次MSI同樣霸氣下殺萬元，Katana 15 指定機型搭載 第13代Intel Core i7-13620H 處理器加上NVIDIA GeForce RTX 4050 顯示晶片，市價 45,900 元，期間限定優惠價 35,900 元，完成活動登錄再加碼 1,000 元美食旅遊電子現金。

備受遊戲玩家喜愛的主流效能電競Katana 15同樣下殺萬元。 圖／微星科技提供
備受遊戲玩家喜愛的主流效能電競Katana 15同樣下殺萬元。 圖／微星科技提供

微星寵粉節(8/10-9/5)期間，購買搭載第13代Intel Core處理器的指定款筆電，最高登錄送 2,000 元美食旅遊電子現金，Creator Z系列創作者筆電再加碼送市價 9,800 元的 X-Rite i1Dsiplay Pro Plus 專業螢幕校色器，入手新筆電可以把握現在。

「微星寵粉節」活動及優惠超多，粉絲千萬不能錯過。 圖／微星科技提供
「微星寵粉節」活動及優惠超多，粉絲千萬不能錯過。 圖／微星科技提供

MSI x Intel Gamer Days 快閃體驗店
在三創一樓的十二立方展演空間中，MSI 與 Intel Gamer Days 攜手合作，在 8 月 16 日至 22 日期間，打造快閃體驗店，規畫不同的體驗區，讓所有參加體驗的人都可以實際操作 MSI 旗下最新電競、創作者、商務筆電，並提供時下熱門遊戲試玩，完成產品體驗與社群任務即可獲得 MSI 精緻小禮，活動期間於周邊商圈的微星授權經銷門市，選購搭載 Intel Core 處理器的 MSI 筆電，憑發票至活動現場登記完成即可兌換「MSI質感配件收納包」，還有機會抽中最高現金即享券三萬元。 另外，微星VIP會員只要憑產品序號完成活動登記，並經審核確認身分後，即可至活動現場兌換「MSI質感隨行鈦杯」，生活點滴時刻，都有MSI相伴。

此外，8月19、20日，將邀請包括應援甜心孟潔、甜美實況主夜雨、電競女神小熊、軟萌系教主趙兔兔等實況主，在微星寵粉節快閃體驗店中與粉絲同樂，參加活動就有機會和女神近距離同樂、飆玩遊戲，還能帶走多樣精美獎品，粉絲們還不快手刀前往!

微星寵粉節快閃體驗店將邀請多位知名KOL至現場同樂。 圖／微星科技提供
微星寵粉節快閃體驗店將邀請多位知名KOL至現場同樂。 圖／微星科技提供

微星寵粉節優惠懶人包
微星寵粉節優惠方案
活動時間：2023/8/10-9/5
優惠內容：多款明星主打筆電限時省萬元，指定機款再加碼送最高NT$2,000美食旅遊電子現金。Creator Z系列創作者筆電再加碼送X-Rite i1Dsiplay Pro Plus專業螢幕校色器(市價NT$9,800)
微星寵粉節 x Intel Gamer Days
線上限定
活動時間：2023/8/10-9/5
優惠內容：活動期間於微星授權經銷通路實體門市與購物網購買搭載第13代Intel® Core™ i9 / i7 / i5 處理器的MSI筆電任一款，憑發票至會員中心完成登錄即可獲得 「MSI棒球帽」。數量有限，送完為止。
快閃體驗店
活動時間：2023/8/16-8/22
活動地點：三創生活園區十二立方
活動網址：https://tw.msi.com/Promotion/2023IGD/nb
活動網址：https://tw.msi.com/Promotion/2023MSIcare/nb

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