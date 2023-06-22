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烏軍反攻早期階段「沒有達到預期」 難突破俄軍充分強化防線

不能生病的年代4／癌症病友掛不到號 重金請代排仍苦等

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
重症患者現在不只面臨等床問題，少了個管師也讓病友面對疾病時無所適從。本報資料照片
重症患者現在不只面臨等床問題，少了個管師也讓病友面對疾病時無所適從。本報資料照片

護理師離職潮，除發生關床問題，同時重症患者仰賴的個管師也受影響，多數個管師是由護理師轉任，台灣年輕病友協會理事長潘怡伶說，重症患者現在不只面臨等床問題，少了個管師也讓病友面對疾病時無所適從，她說，不提未來，就現在光是掛號，就讓患者耗費心力，不少人得花錢找人「代排」才有辦法爭取到更好的醫療資源。

「一般患者遇到重大疾病，心中有太多問題，除了醫師以外能仰賴的就是個管師。」潘怡伶指出，根據自身經驗，大醫院的個管師時常人力不足，能在每位病患身上花的時間相當有限；一旦醫護人力吃緊，個管師更忙不過來，包含癌症在內的重症病患，恐深陷無所適從的焦慮中。

潘怡伶表示，床位爆滿的現象以醫學中心較常見，且過去就已存在，門診也是人滿為患，她自己曾為幫母親排隊掛號，天還未亮就在台大醫院門口守候，且因現場掛號名額只有一位，有些患者家屬還須一一詢問隊伍中民眾要掛的科別，以免白跑一趟。

潘怡伶說，曾有癌友反應，自己因掛不進某醫師門診，選擇上網購平台花錢請人「代排」。未來如果醫護人力持續不足，擠門診、擠床位情境會更常發生。

潘怡伶指出，若醫療人力減少，在護病比、醫病比的規範下，醫院床數可能減少，擔心影響重症患者接受治療的機會，應從制度面反思，醫護人員在高壓、高危險的工作環境中，是否獲得相應的報酬，各界共同尋求解方，讓醫護人員願意留任。也要落實分級醫療，讓重症患者獲得必要的治療資源。

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