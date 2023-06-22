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烏軍反攻早期階段「沒有達到預期」 難突破俄軍充分強化防線

不能生病的年代3／2人顧百張床 護理師疫後轉當按摩師

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
願意留在第一線的護理師，都是對照顧患者有熱忱的人，即使面對過勞且高壓，仍能維持繼續工作的動力。本報資料照片
願意留在第一線的護理師，都是對照顧患者有熱忱的人，即使面對過勞且高壓，仍能維持繼續工作的動力。本報資料照片

疫後全球都掀起醫護離職潮，台灣也不例外，台灣護師醫療產業工會調查從去年底至今已超過1700百多名護理師離職，於東部擔任護理師超過10年的陳傳翔也是其中一人，他說離職原因是「與醫院經營理念不合」，不過回顧疫情期間的工作狀況，院內感染使人力不足，他與另一名同事顧百張床患者。如今離開醫院，轉職成為一位按摩師。

新冠疫情爆發，陳傳翔堅守第一線，他說，自己不想對不起台灣民眾。未知的病毒，從上到下都驚慌失措，衛福部下令，但衛生局無法同步，使第一線只有「亂」可以形容。當患者到院就醫沒辦法如預期獲得醫療服務，他們永遠是被罵的那一群人。

疫情期間，兔寶寶裝（即防疫隔離衣）光穿脫就得花10幾分鐘，他也說未喊過累。在偏鄉服務，人不多，都住在同個鎮上，團隊凝聚力高，心心念念都是居民的健康，雖然院內感染曾讓他與另一名同事顧全院100多床患者，他仍堅守崗位，只是疫後，醫院經營的方針開始改變，第一線的醫事人員也得開始承擔「經營壓力」，與醫院理念愈來愈不合，近期選擇離開努力10多年的職場，轉任當按摩師。

陳傳翔說，願意留在第一線護理師都是對照顧患者有熱忱的人，他也是，即使過勞且高壓，都能維持繼續工作的動力，只是醫院對待員工的方式愈來愈差，像是政府發放的1天1萬的防疫津貼，院方設下「20年內分期給付」的規定，3年來，他約累積破百萬的金額，醫院寧願投資醫材設備也不願給護理師更好待遇，如今他離職，離職前僅領近20萬防疫津貼，剩餘的津貼一毛都拿不到，對於院方的對待方式，他絕對不會再回頭擔任護理師。

護理師 離職 患者

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