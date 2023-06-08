國家影視中心董座藍祖蔚被爆性騷慣犯 朱立熙：公帑不該養淫魔

聯合報／ 記者鍾維軒／即時報導
知韓文化協會執行長朱立熙臉書貼文，點名知名影評人藍祖蔚是性騷慣犯。圖／擷取自朱立熙臉書
知韓文化協會執行長朱立熙臉書貼文，點名知名影評人藍祖蔚是性騷慣犯。圖／擷取自朱立熙臉書

知韓文化協會執行長朱立熙昨深夜臉書貼文，點名知名影評人、現任「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚是性騷擾慣犯，還盜用帳號意淫女主播，以言詞、肢體性騷擾；朱還稱「藍某如果認為我汙衊他，歡迎對我提告」，文化部公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上。

朱立熙昨臉書發文表示，前幾天曾經預告了一個知名的影評人是性騷擾的慣犯，引起許多朋友的關注與好奇，現在來公開揭發，就是藍祖蔚，是常態性的性騷擾慣犯，在待過的職場都因為不名譽而黯然離職。

朱立熙指出，藍祖蔚在某電視台任職時，盜用4個人的Email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾，自己掌握了藍祖蔚進出系統的時間要求其解釋，否則就立即走人，藍面紅耳赤馬上滾蛋。藍還對女記者說，對性學是家學淵源（其父藍昭堂是花柳科名醫），可以給她們臨床指導，嚇到女同仁們花容失色。

朱立熙提到，藍祖蔚在某報社時，除了持續言詞與肢體性騷擾之外，還被多人目擊要求女記者坐在腿上，極盡下流之能事。

朱立熙強調，自己所寫的都是事實，「藍某如果認為我汙衊他，歡迎對我提告」，此生罵人無數，但只有一次挨告，就是政大韓籍狼師的「性醜行事件」，但是檢察官以不起訴結案。

朱立熙說，揭發藍祖蔚這個性騷擾的慣犯，只有一個理由，就是「文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上」，如果先後被韓、台的色魔提告，確實與有榮焉。

國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚。圖／聯合報系資料照
國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚。圖／聯合報系資料照

性騷擾 提告 文化部

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