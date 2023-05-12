快訊

陳致中入獄第二天早餐吃這些！首晚沒室友陪還做了這件事

整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

「請支援收銀」！柴山獼猴逛全聯 手拿香蕉準備開吃

立院舉行證交法165條之2 公聽會 學者：修法正名解決TDR亂象

撰文／ 吳雅芳

立法院昨天舉辦公聽會討論證券交易法第165條之2修正草案，立委余天認為我國從87年發行的第一檔台灣存託憑證、福雷電子TDR以來，從來沒將TDR納為證券交易法之有價證券，並納入證券交易法規範對象，有必要修法解決TDR亂象。

中華人權協會名譽理事長李永然律師呼籲，應重視TDR爭議引起的冤案侵害人權問題。 圖／吳雅芳 攝影
中華人權協會名譽理事長李永然律師呼籲，應重視TDR爭議引起的冤案侵害人權問題。 圖／吳雅芳 攝影

金管會持反對修法主張，宣稱早在財政部76年9月12日（76）臺財證（二）字第900號公告，已核定台灣存託憑證為我國證券交易法上的有價證券；但實際上負責900號公告的輔仁大學法律學院院長郭土木教授，早已否定金管會的說法。

郭土木去年底在台灣高等法院作證指出，900號函是他當時在證管會二組工作時所負責的，發布背景與目的是因為屢有人違法私自將外國有價證券帶到國內買賣，為保障國人，才公告表示外國有價證券進入台灣，也要受到我國證券交易法的規範。

今天出席公聽會的輔仁大學法律學系教授張明偉認為900號公告，目的原在解決在我國境內販售外國公司實體股票之法制缺漏困境，主張該公告包含TDR存在目的外類推適用疑義外，實際還涉及TDR是否經正式程序核定之疑義；該公告內容僅具體提及授權法源，文義未包含TDR。

張明偉認為TDR正確的法律適用是101年1月5日修法之後，至於之前所犯案者，應遵循「法律不溯及既往的原則」。台北大學法律學系教授游進發也認為法律人應該「依法裁判、依法行政，若有人在101年前因炒作TDR，可用民法的損害賠償來妥善解決，而非用刑法論罪，不該硬扯根本未核定的900號有核定，相關法律的適用要三思。」

游進發更以時間序說明，TDR直到87年才出現，所以76年的900號公告不可能含括11年後才出現的金融商品，76年的900號公告並沒有要核定TDR為證券交易法上有價證券的意思，律師李永然也認為不符合罪刑法定原則，法律明確性不夠讓行為人誤入於罪。

同時101年1月4日證券交易法新增第165條之2規定，修法過程，前後任金管會主委陳冲和陳裕璋，完全未提及900號公告已核定台灣存託憑證為我國證券交易法上之有價證券；由此可見，主管機關未予核定，否則何須再以增訂證交法第165條之2方式加以規範？

陳冲也曾公開說明，證券交易法第6條只列舉政府債券、公司股票、公司債券，其他只要經主管機關核定即可；但卻未就有價證券定義共通性，爭議因此而生，當年財政部的900號公告也不清不楚，且法律背景至今已有不同，900號是否適用也有疑義，因此贊同修法。

相關新聞

台北街頭出現「蜘蛛人」 城市定線員把水泥建築變攀岩遊樂園

如果人類的文明用重量來計算，有90%是水泥建築，在冰冷的都市叢林裡，車來人往、生活步調快。「Urban Climbing」城市攀岩的吳慕恩、繩憶蓮，獨具慧眼像是戴著「攀岩濾鏡」，在建築、橋梁間找尋可以攀登的路線，讓整座城市變成一個可以攀登的大型遊樂場。兩人有系統的在網路社群上記錄，讓更多有興趣的人參與，目前在台北和台中已經定有數十條路線。...

昨天沖繩明日台灣？美台對戰爭的天真就是對生命的殘酷

2021年英媒《經濟學人》（ The Economist ）以台灣雷達圖為封面，配上醒目的標題「世界上最危險的地方」。兩年後，2023年3月台灣再度登上該刊封面：「為台灣而戰」（ The Struggle for Taiwan ），台海戰雲密佈已是西方世界的「共識」。

照片看歷史／1954年中法簽署貿易協定 助台灣茶外銷北非

1954年5月12日，外交部次長沈昌煥與法國駐華代辦賈棠公使上午10時在外交部大廈分別代表中法兩國政府簽署中法貿易協定與中法貿易付款協定，以擴展兩國間之貿易，以維持該項貿易於最高可行之水準。簽署儀式舉行時，沈昌煥次長與賈棠公使互相校閱全權證書後，即在中文及法文約本上分別簽字，中法貿易協定即告生效，有效期間為一年。

數位身分證是否續推 政院專責機關評估

數位身分證政策爭議不斷，台權會等團體三年前召集五十八位民眾集體提出預防性不作為訴訟，台北高等行政法院昨判決敗訴。行政院代...

數位身分證 法院：影響資訊隱私權甚鉅

數位身分證（ｅＩＤ）政策爭議不斷，台灣人權促進會等團體三年前召集五十八位民眾集體提出預防性不作為訴訟，主張戶籍法沒有強制...

民團反對數位身分證被判敗訴 綠委：訴訟理由不復存在

台灣人權促進會反對推動數位身分證，3年前向內政部提起行政訴訟，台北高等法院今天判決駁回，民進黨立委劉世芳認為，數位身分證...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦