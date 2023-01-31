【專家之眼】虧到脫褲的中油還在玩春節凍漲遊戲

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聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
油價的差額並不是天上掉下來的，最後還是須由納稅人埋單。本報資料照片
油價的差額並不是天上掉下來的，最後還是須由納稅人埋單。本報資料照片

正當各國抱怨能源飆漲，高通膨引爆民怨。台灣近年來對能源進行高額補貼，春節期間更對油價凍漲，人民好似收到紅包，開車亂晃毫無壓力。殊不知，油價的差額並不是天上掉下來的，最後還是須由納稅人埋單，尚扼殺節能產業的發展。

大家應該對於中油董事長李順欽去年底的談話印象十分深刻，他表示為配合政府照顧民生與工業用戶及穩定物價持續吸收汽柴油、天然氣及液化石油氣之產品價格，累計至2022年11月底吸收金額已達2,865億元，全年將突破3千億元。受此影響，中油累計虧損推估整年稅前虧損2,173億，刷新紀錄，遠遠逾越中油的資本額1301億元。

一家獨占的能源企業改善鉅額的虧損最好的方法，莫過於反映實際成本，提高能源售價。全球第二大的石油消費國-中國大陸在1月大幅放寬防疫措施，對石油需求激增，引發全球原油價格一路走升。以春節前油價為例，依據中油計價公式，採70% 杜拜原油與30%布蘭特原油平均價格，前周的每桶原油成本為78.77美元，當周則漲至83.25美元，周均價飆漲4.48美元，新台幣兌美元匯率升值0.132元，國內油價依公式計算漲幅高達4.18%。

惟中油卻反其道而行，於1月15日宣布，為平穩雙機制及調降貨物稅，春節假期兩周(1月16日至1月29日)油價「只跌不漲」，第一周汽、柴油每公升各吸收2.5元及2.0元；第二周汽、柴油各再吸收3.4元及3.0元。春節為一年中交通最擁擠的時間，亦是用油高峰，油耗量相當可觀，中油在過年期間內汽、柴油每公升各吸收高達5.94元及5.0元之譜。易言之，光是這二周的凍漲，粗估就會讓中油額外暴增數十億至百億元的虧損。

不過中油的財務還不是最糟的，還有台電墊背。台電代理董事長曾文生1月初表示，2022年台電虧損2,675億元，創下歷史新高紀錄，幾乎虧空台電資本額3,303億元。不幸的是，預估2023年還將新增虧損2,785億元，這兩年的虧損就超過5,400億元。經濟部被迫在今年編列預算，對台電增資1,500億元，並打算動用超徵稅收中的四百億元，用於填補台電的鉅額虧損。

政府對能源瘋狂的補貼，除了形成政府財政黑洞外，還會破壞市場法則。倘中油與台電能根據成本定價，隨著能源價格提升，將使耗能產業逐步退出市場或進行轉型，加速節能產業發展；惟我國反過來限制能源價格，雖讓國人感受不到國外高昂的油價天然氣與電價壓力，卻間接鼓勵耗能產業持續發展，壓抑節能產業，能源轉型遙遙無期，「台灣2050淨零排放」淪為宣傳口號

中油 台電 油價

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