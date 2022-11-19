【專家之眼】故宮南院旁蓋大工廠 恐成國際笑話

今年四月，嘉義縣長翁章梁對外宣稱，已與光禹國際集團簽約，要投資14.5億，在故宮南院旁開發9.9公頃的微型文創園區。第一期就數位科技、在地文化、休閒渡假及歡樂趣味等四大主軸定位，搭配科學園區、蒜頭糖廠歷史再造、故宮南院及朴子藝術公園與水道頭聚落，鏈結太保與朴子藝術、觀光景點。第二到四期則規畫文創旅館及特色造型獨棟villa等。

這本來是地方新聞，關心的人並不多。可是，其中所謂「科學園區」，亦即國科會規劃開發的「南部科學園區嘉義園區」，11月7日的環評初審沒有通過，才讓人驚覺，這個占地廣達88公頃的嘉科，設置地點極為可議。

最古怪的，就是它在各式「搭配」的開發當中，顯得十分突兀，活像包裹在眾多糖衣裡的毒藥。上述開發內容第一期到第四期，不是文化就是觀光，一言以蔽之，都屬於「休閒」，唯獨嘉科是「工廠」。

民眾從事休閒活動，總是期待達到放鬆的效果，自然以遠離塵囂為宜。到工廠旁邊渡假，不是無知、蠢笨，就是被蒙蔽。文創區第一期的重頭戲包含了景點渡假villa及野奢帳篷的項目，可是它恰恰落在嘉科的西南角，整個呈現被半包圍的狀態。試想，若在野奢帳篷露營，抬頭看見林立的廠房，無形中便產生了視覺的緊張、壓迫感，要怎麼放鬆、休閒？

更令人不安的是，嘉科與70公頃面積的故宮南院園區之間，僅隔了一條馬路。近日，前立委陳學聖質疑，世界文明國家都是把廢棄的工業區轉型為文化園區，如台北的華山文創園區、德國的魯爾工業區等，從來沒有在文化園區旁設一個新工業區，如此不尊重文化的案例。

這種空前的逆向操作，等於以工業霸凌文化，也對南院古物安危造成威脅。去年十二月與今年五月，竹科與南科就分別發生過火災。嘉科設在南院旁，如同一顆不定時炸彈，萬一有個三長兩短，南院與文創區將首當其衝。

嘉科的環評，考慮了各種衝擊，如用水、用電、污染物等等，至於文化方面，只有文化部文資局提醒，工程進行中，若發現具文化資產價值者，應停工並呈報主管機關，卻完全沒有顧及鄰近的故宮南院及文創區。台北前文化局長劉維公強調，文化基本法第22條有規定，國家制定重大政策、法律及計畫有影響文化之虞時，各相關部會得於文化會報提出文化影響分析報告。文化部是不是應該盡點責任？

嘉科計劃環評初審未過，翁縣長表示，環評沒有一次就過，似乎充滿了信心。不禁令人擔憂，一旦計劃落實，讓國際看到世界級的博物館旁要興建比它還大的超級工業區，台灣文化恐將因此蒙羞。

台北至善路二段設加油站，相隔200公尺的故宮北院和附近居民曾強力反對，官司纏訟多年。不過一個小小的加油站，北院就為了捍衛古物而抵制過。如今南院旁邊即將設置一個特大工廠，難道不怕園區活動受影響，訪客更加稀少嗎？