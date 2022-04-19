【專家之眼】名為淨零碳排路徑圖 實為生態農漁業殺手

就在422世界地球日前，環保署署長張子敬帶隊參加第7屆「我們的海洋大會」（OOC），還大談海洋保育及永續漁業發展等議題，彷彿我國是該領域的模範生。諷刺的是，我國近年推動的新風電與太陽光電開發案，極可能造成生態浩劫且危害農漁業發展，淨零碳排路徑圖是犧牲環境圖?

國發會三月底公布2050淨零碳排路徑圖，規劃出台灣能源轉型的目標，2050年再生能源發電占比將大幅提高達六至七成。引用台電公告的台電系統歷年發購電量數據，去(2021)年再生能源僅占6.3%，欲達成其規劃比重，若加計未來電力需求成長，做為將來發電主力的再生能源，規模須提高十餘倍，因此政府近期著力於擴展風力與太陽能發電。值得注意的是，近期許多新的再生能源開發案都爆發重大環境爭議，舉其犖犖大者:

第一、生態區興建接氣站:去年中油選定生態敏感的大潭藻礁區域建造第三座天然氣接收站，已引發環保人士的抗議，直到公投定案之後才落幕。近日內政部有意將36處海岸保護區調降等級，其中包含台電預定作為第四座天然氣接收站的基隆市外木山海岸，由一級海岸保護區降為二級海岸保護區，環保團體痛批此舉就是為了配合日後開發案而降級，以規避《海岸管理法》第十二條第二項有關一級海岸保護區嚴格的使用限制。

第二、海上風電場破壞既有的漁場: 陸域風機干擾居民以及農作問題尚未解決，海上風機問題更大。我離岸風場分三階段開發，前兩階段就已經開始影響漁場，相關爭議都沒克服，現在進入第三階段，海上風場範圍大幅擴張，西部海岸彰化、雲林與苗栗外海規劃了滿滿的海上風場，其中又以彰化最誇張，目前規劃的9個風場中，就有5個在彰化外海，其海上風場廣及2000平方公里海域，扣除航道後，漁民的捕魚空間只剩下沿海9~10公里左右的狹長空間，原有的流刺網與拖網漁業將難以運作。加上彰化海岸也被降級為二級海岸保護區，直接威脅僅剩60隻保育類白海豚與螻蛄蝦保護區。

第三 生態區砍樹設立太陽能板:台灣許多生態區都被開發成太陽能發電站，砍樹種電備受質疑，例如苗栗銅鑼鄉竹森村光電案，就位於石虎棲地，開發後將威脅石虎的生存；台東知本濕地光電案，為東海岸最大的濕地，也是卑南族「卡大地布」部落的傳統領域，規劃為全台最大的太陽光電專區，將對濕地生態與原住民文化產生負面衝擊；屏東枋寮石頭營光電案，除了可能影響生態外，也可能破壞二戰「石頭營」軍事遺跡。

第四、埤塘與魚塭建立光電場：埤塘已遭太陽能板大舉入侵多年，近來並在魚塭推動「漁電共生」模式，此舉不但影響魚塭產量，也衝擊鳥類生存空間，更推升魚塭地價或租金，大幅提高養殖成本，不利養殖漁業發展。

國發會提出臺灣2050淨零排放路徑時，特別提到「『2050淨零轉型』不僅攸關競爭力，也關係環境永續，必須打下長治久安的基礎，才能留下一個更好的國家給年輕人。」然而，從其規劃看來，不計代價的強推再生能源，生態與農業將是最大的犧牲者。

環境永續?省省吧!