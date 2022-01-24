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【專家之眼】台灣還要硬吞多少「民主商品」？

聯合報 / 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
立陶宛的20,004瓶黑蘭姆酒，終於結束超過108天的海上漂流，抵達台灣。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
立陶宛的20,004瓶黑蘭姆酒，終於結束超過108天的海上漂流，抵達台灣。圖／臺灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

繼國營事業被迫接收過剩的釋迦後，台灣菸酒公司也承接二萬多瓶的立陶宛蘭姆酒。二者的共通性，就是原本都是要銷往中國大陸，後因檢疫或政治等問題而無法出口，政府將這些食品都冠上「民主」之名，提高其接受度。可以預見在兩岸關係惡化下，民主食品將會愈來愈多，我不但要處理國產食品，還要接收與大陸交惡國家的產品，胃納量有限的台灣市場要如何消化?

蔡英文總統在競選總統期間，就曾批評紅龍果、鳳梨釋迦等農產品過於依賴中國外銷市場恐崩盤，並表示我不能只靠單一市場，未來將投入國家資源、推動區域縣市合作，並以國家的力量打開全球市場。

依據農委會農業統計資料查詢最新數據，縱然去年因鳳梨、蓮霧與釋迦等農產品出口大陸受挫，造成2021年農產品出口大陸數量下滑至42.6萬公噸，年衰退將近一成(9.6%)；但出口金額達11.2億美金，仍成長10.1%，占我整體農產品出口近二成(19.8%)。

民進黨執政進入第六年，依賴大陸市場的狀況完全沒有改善，大陸市場占我出口比重超過9成的農產品，還有檳榔、蓮霧、鳳梨、鳳梨釋迦、葡萄柚和柳橙等6種；養殖魚類也有午仔魚與石斑魚高度仰賴大陸市場。

蔡總統預料到仰賴單一市場的風險確已發生，鳳梨、蓮霧與釋迦先後因蟲害問題而遭到大陸暫停進口，隨即重創我出口。上個月二家石斑魚養殖場因禁藥遭禁，就引發漁業界的恐慌。可是蔡總統所提的解方-開展其他新市場，顯然沒有太大效果。

出口無方，只好強推鳳梨釋迦給國營事業機構，要求認購數量高達三萬箱，而且這只是一月的額度，因而引發國營事業員工反彈。農委會農糧署署長胡忠一也坦承1月6日發文給民營企業、公營企業，然是「懇求」而非強迫，所有企業幫助農民、發揮同胞愛。

立陶宛生產的蘭姆酒因大陸拒收漂流海上，台灣菸酒公司表示力挺(?)台灣外貿友善國，20400瓶18日抵達台灣，民進黨立委林楚茵，就在臉書上表示: 「民主的味道來囉。」網路上也有網友表達購買意願。

在政府的壓力下，國營事業購入後，應可緩解本波滯銷問題。然而，鳳梨釋迦產期為12月至隔年4月，農委會已經規劃農曆年後第二批採購方案，國營企業能消化多少數量?

而且除了釋迦外，還有鳳梨與蓮霧也面臨大陸出口中斷問題；加上原本就常有的芒果等蔬果滯銷問題；況且兩岸關係敵意螺旋上升下，未來可能有其他的水果或魚類也被禁止出口，屆時這些產品也將要求政府比照辦理。另外，其他國家(如斯洛維尼亞)若也加入抗中行列或代表處更名，無法銷陸的產品，台灣是否也要照單全收?

更嚴重的衝擊是，此舉係干預市場經濟，要求國營事業採購鳳梨釋迦後，將排擠這些企業原本要採購的其他水果或產品；台酒購入過去乏人問津的蘭姆酒，同樣會影響其他酒類的銷售。

過去民進黨常批評，國民黨執政期間將生產過剩的農產品銷往對岸。如今卻是蔡政府主動挑釁北京當局，造成兩岸關係惡化，讓我農產品成為犧牲品，再包裝成民主水果，硬要國營事業吃下。市場有限的台灣，不知還能接受多少其號稱的民主產品?

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳳梨釋迦 蓮霧 民進黨

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