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不是露胸！穿搭「愛露3部位」惹怒男友 妹子不解：很誇張嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友較愛露出肩頸、腰和腿部的服飾穿搭，卻被男友嫌太暴露，令她不解到底哪裡暴露了。示意圖／ingimage
一位女網友較愛露出肩頸、腰和腿部的服飾穿搭，卻被男友嫌太暴露，令她不解到底哪裡暴露了。示意圖／ingimage

情侶交往價值觀相近很重要。一位女網友表示，自己平時穿著自覺不會太露，但仍會被男友碎碎念太暴露，令她覺得無奈。

一位女網友日前在「Dcard感情板」以「男生可以接受女朋友穿多露」發文，表示自己穿衣風格不會喜歡露胸，較喜歡露肩頸、腰、腿，自認這類型打扮並不算太暴露，但男友每每都仍會碎念穿得太露。

原PO也貼出數張自己看見的穿搭範例，就是短裙、短褲之類，上身是短版上衣露出小腹，或是一字領服飾，露出肩頸線條，但都會被男友嫌太露，不解「這種穿搭很誇張嗎？」，也想知道其他男友如何看待女友的穿搭？

貼文曝光引發討論，有男性網友留言，「我也會管女友的穿搭，尤其是比較短的短褲或是裙子」、「不能穿短版，一字肩小可愛都不行」、「短褲、短裙都要過膝」、「沒辦法，不好好顧一下就被偷走了咋辦」、「我會管穿太醜 不會管穿太露」。

更多人表示，「這不是正常穿搭嗎」、「什麼年代了還在管」、「男友沒資格管女友要穿什麼」、「還這麼封閉喔，清朝？你可以穿便袍出去啊」、「女生的穿著是她的自由，有什麼好管的？父權主義作祟是嗎？」、「不會管，我自己也很愛看，重點是她很愛美」、「青春一輩子就短短幾年，既然愛漂亮是天性就給她穿吧」。

還有男生建議，和女友出門時男生可以穿一件外搭的襯衫，在坐下時可以讓女友蓋一下，上下樓梯時，可以站在女友身後，幫忙遮擋，既可避免女友走光的疑慮，又能表現出男性的紳士風度。

一位女網友較愛露出肩頸、腰和腿部的服飾穿搭，卻被男友嫌太暴露，令她不解到底哪裡暴露了。圖擷自Dcard感情板
一位女網友較愛露出肩頸、腰和腿部的服飾穿搭，卻被男友嫌太暴露，令她不解到底哪裡暴露了。圖擷自Dcard感情板

女友 男友 短褲

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