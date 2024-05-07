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暖男老公收年輕女同事曖昧紙條 人妻打翻醋譚怒喊：還畫了顆愛心

聯合新聞網／ 綜合報導
有位人妻怒訴，有位年輕女同事寫一張曖昧紙條給老公，甚至還畫了顆愛心！ 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」
有位人妻怒訴，有位年輕女同事寫一張曖昧紙條給老公，甚至還畫了顆愛心！ 圖擷自臉書社團「爆怨2公社」

日前有一名人妻在臉書社團「爆怨2公社」上發文哭訴，她表示，無意中發現老公公司年輕女同事寫了一張曖昧紙條給老公，甚至還畫了顆愛心！紙條字眼讓她覺得很刺眼，於是打翻醋譚怒火中燒。現在看見老公就覺得很不舒服，但還有孩子，真的不知道該怎麼辦了，引發網友熱議，直呼：「肯定直男，還把小紙條帶著回來」。

原PO透露，她老公其實一直都對她很好，對孩子也是悉心照料，可說是一位神隊友，但某天他下班回家，依照慣例地去洗漱時，她發現桌上多了一個袋子，就打開瞧瞧，一看裡面竟然有一包蔥煎餅跟一張曖昧不清的紙條，上頭寫著「你愛吃蔥，猜你會喜歡這個」結語並附上一顆愛心。

原PO表示，當下她腦袋從疑惑到老公洗漱出來轉變成憤怒，便開始不斷地質問老公：「這東西從哪裡來的，這個莫名其妙的紙條又是什麼意思？」

原PO指出，在她不斷地逼問下，老公終於才道出公司有位年輕的女同事，因為工作關係會互相幫忙，所以才會送小禮物給他，平時就送些餅乾、飲料、甜點之類，偶爾會有愛心便當，老公不斷解釋只是單純的同事情誼而已，要她不要瞎猜。但她實在無法接受這種模糊不清，沒有界線的關係，雖然老公一再保證絕對沒有出軌，也發誓不會再有以後，但這件事在她的心裡留下了很大的陰影。

原PO表示，自己最近甚至開始疑神疑鬼，畢竟真的很難相信，單純的同事情誼怎會花這麼多心思，現在看見老公就覺得很不舒服，但還有孩子，實在是不知道自己該怎麼辦才好。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「有問題，如果你老公定力不夠，很快就會被吃掉了」、「老公如果懂得避嫌就該拒絕，告訴老公你是吃醋了沒錯，能不能顧慮你的感受」、「問他如果外面有別的男人，這樣送禮寫小紙條給你，他會覺得沒關係嗎？都是成年人了，在玩什麼大家都看得出來」、「暖到公司去了，任誰都氣」、「直接去公司下馬威」。

還有不少網友提醒她，「還知道別人老公愛吃蔥」、「這已經有問題了」、「這很危險，連愛心便當都有，那很可怕！很多的出軌，都是從一些細節累積曖昧，一開始就是請吃個東西，然後慢慢越來越熟，最後容易走歪」、「不管他是不是真的出軌，光願意收下這種紙條及小禮物的心態就很有問題，不懂避嫌遲早出事」。

愛心 紙條 老公

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