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想吃西式早餐…她嗆大嫂「聽不懂人話」煮鹹粥 網怒：手斷了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為西式早餐示意圖。圖/ingimage
圖為西式早餐示意圖。圖/ingimage

說起早餐，每個人喜好大不同，有人偏好中式，有人喜歡西式。有位女網友抱怨，說自己明明說過喜歡西式早餐，但是同住的大嫂「好像聽不懂人話」，總是準備中式早餐，讓她氣噗噗。

原PO在臉書社團「毒菇九賤婆媳討論區」發文，指責大學學歷的大嫂「聽不懂人話」，她已經說過很多次想吃歐姆蛋、法國土司這種西式早餐，但大嫂卻只煮鹹粥、饅頭這種中式的早餐，讓她忍不住發文抱怨。

貼文一出，網友紛紛炸鍋，「妳手斷了嗎？」、「我唸到碩班畢業，這種人話我也聽不懂」、「大嫂真的不符合妳的要求，趕快搬出去，不要打擾大嫂一家清靜了」、「除非妳有每月拿錢給大嫂，不然就閉嘴」、「妳需要的是去早餐店，而不是向大嫂許願」、「當自己公主嗎」。

也有人質疑發文真實性，「反串文不累嗎？」 、「發這種文章的都只是想要引起關注而已」、「根本故意來討罵的」。

早餐 饅頭

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