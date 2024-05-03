想吃西式早餐…她嗆大嫂「聽不懂人話」煮鹹粥 網怒：手斷了嗎

你知道在工地最平易近人的「理財工具」是什麼嗎？中年失業，除了來自於生活的壓力，肩上的重擔又還有哪些？疫後飯店大缺工，尤其房務員，要七個來一個，連總經理都得幫忙鋪床！為了請區區八百元款項，一個貨車司機竟至於必須三顧茅廬？！搬家經驗多了，床墊、滾筒洗衣機、衣櫥、沙發輪番上身，才慢慢體悟到，這是自己跟身上的物，一起抓角度的練習……在工地，在洗車場，在飯店，送貨或搬家，林立青、姜泰宇、徐正雄、吳一忠、江一豪將為讀者帶來勞動現場的第一手觀察。 【精彩語錄】飯店一層有十幾間房，由兩位房務員打掃，不誇張，客人一走，我們就用跑的，迅速檢查房間設備有無損壞……

2024-05-03 06:30