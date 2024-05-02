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人妻嘆輸卵管剩一邊、老公結紮仍連蹦出6寶 網直呼：年輕真好！

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名6寶媽發文分享，原本沒想生那麼多，小孩卻一個個蹦出來。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
有一名6寶媽發文分享，原本沒想生那麼多，小孩卻一個個蹦出來。 圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

現代社會少子化問題日益嚴重，許多夫妻除了經濟壓力選擇不生之外，還有一些是因晚婚的關係較難受孕。日前一名6寶媽上網發文分享，她表示，原本沒想生那麼多，小孩卻一個個蹦出來，引發網友熱議，直呼：「年輕真好！」

有一名人妻在臉書社團「爆廢公社二館」上發文分享，她表示自己是一位6寶媽，原本沒想生那麼多，小孩卻一個個蹦出來，避孕藥、事後藥、生完第四胎後老公也結紮了，仍然又蹦出雙胞胎，自嘲「真的跨過就有，我能怎麼辦」。

原PO透露，她曾經子宮外孕，切掉一個輸卵管，依舊懷孕令她大感驚奇。她表示，好姐妹拿了她的好運棉或者常與她出去玩的，也都是一個個懷孕了，她笑稱「搞得我現在沒朋友了」。

原PO表示，目前老大9歲、老二6歲、老三5歲、老四3歲、老五老六10個月大，雖然孩子很多但都教育得很好，生活品質也維持在一定的水準之上，所以她說「不要跟我說生那麼多，孩子們很可憐，我們家的孩子過的不錯啦」。

貼文吸引了逾2.1萬人按讚，不少網友紛紛表示「年輕就是無敵！風從胯下吹過就懷孕」、「真的超猛的」、「好厲害」、「跪求教學」、「想要好運棉」、「前提是資本要夠雄厚」、「沒有足夠的錢，根本養不活，還有教育」。

還有不少網友驚呼回應「行走的註生娘娘就是你」、「老公結紮也生得出來？太猛」、「少子化靠你拯救了」、「國家的生育率靠你提升」、「有能力養和教，你想生幾多就生幾多」、「這年頭養得起孩子才是真正的有錢人」。

少子化 生育 結紮 註生娘娘 雙胞胎

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