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母親節「不准回娘家」婆婆開菜單逼下廚 小媳婦慌了手腳求救

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage

日前有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，今年的母親節小姑要回來，婆婆不准她回娘家，而且菜單也開好了，要她親手料理，令她不知所措，於是上網求問「我該怎麼辦？」引發網友熱議。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈「是在不准什麼，請問是在關犯人嗎？」、「老公處理丫」、「回娘家，剩下的交給老公處理」、「你有權利說不的，你不是婆家傭人，就讓他們自己看著辦，自己煮」。

還有不少網友回應「腳長在你身上啊！」、「直接告知老公，你也要回娘家」、「難道能綁住你不成？直接回家啊，幹嘛這麼聽話？」、「你可以回家啊，難道你喜歡當傭人嗎？」

不過，也有網友表示「妳都不知道該怎麼辦了，別人怎麼會知道？」、「婆婆敢這樣下指令，表示媳婦平常多半委曲求全，先生也不挺，那麼寄人籬下的情況下，除了聽話去做避免衝突，我想身為小媳婦也不敢違背的吧？」、「以後這種事就別再問了，自己有點主見」。

回娘家 婆婆 媳婦 小姑 母親節

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