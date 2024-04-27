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兒賺不夠媳出門跑外送！婆婆嫌「拋頭露面」：被鄰居知道很丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨媳婦出門工作很丟臉。圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage
網友抱怨媳婦出門工作很丟臉。圖為婆媳關係示意圖。圖片來源/ingimage

古代的人認為男主外、女主內，甚至無法接受女性出門在外工作，想不到現在仍有人擁有這種守舊觀念。一名網友上網抱怨，她的兒子錢賺不夠，媳婦為了貼補家用出門跑外送賺錢，她卻認為「女人婚後拋頭露面，被鄰居知道很丟臉」。其他網友看不下去怒嗆「知道丟臉就養一個賺錢能力強的兒子」，還有人酸「快把家產過戶給他們啊」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的兒子已婚，不過因為兒子薪水不夠花用，媳婦決定出門跑外送，幫忙賺錢貼補家用，但她認為，女人結婚後不應該出門拋頭露面，還抱怨「被鄰居知道我會很丟臉」。

其他人都相當傻眼，紛紛留言「那妳丟臉死好了」、「妳兒子無能才丟臉吧」、「妳給他們錢啊！自己兒子沒辦法賺多一點怪誰」、「知道丟臉就養一個賺錢能力強的兒子」、「快把家產過戶給她們啊！你媳婦也覺得丟臉怎嫁給一個窮老公，婆家還沒錢」、「不然你老了沒這個丟臉問題，妳去？然後賺來的幫他們，這樣就不丟臉了」、「不夠家用也敢結婚生子」。

還有人留言「因為妳兒子錢賺太少，讓妳丟臉了」、「就換妳去啊，反正妳是不需要臉面的婆婆，好好疼媳跟女兒一樣的媳婦」、「既然覺得媳婦去跑熊貓讓妳很丟臉，那為什麼不檢討妳的寶貝兒子賺得不夠讓她花用？妳這個媽是怎麼當的？」、「什麼年代了還男主外女主內，結婚後媳婦也是可以工作好嗎」、「都說了你兒子賺的錢不夠用了，還不讓你媳婦出去工作，還是你媳婦待在家你一個月可以拿出10萬出來給他們？」

婆婆 媳婦 結婚

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