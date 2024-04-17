幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

在學校的每個階段幾乎都會有畢業旅行，讓學生們在畢業前可以和朋友們留下許多美好的回憶。一名家長收到來自幼兒園畢業旅行的通知單，有2個選項讓家長們選擇，一個是離島七日遊，另一個則是日本七日遊，出國旅遊的選項令他相當擔心，於是想問問網友們的想法。

一名家長在臉書粉專「靠北幼稚園」發文，幼兒園要舉辦畢業旅行，有兩個選項供家長做選擇，第一選項是澎湖金門七日遊，另一選項則是東京大阪七日遊。學校表示，家長可選擇任一種或是兩種都參加，旅遊日期是錯開的，於是他想問問若要讓孩子出國旅遊，「需要準備什麼？或是準備什麼安全措施…等等」。雖然曾帶孩子出國過6次，但每一次都有父母陪伴，這次學校帶出國沒有家長陪同不禁讓他有點擔心，於是想問問是否有類似經驗的家長可以給他一些意見。

網友紛紛表示，「好高檔的學校」、「這也太猛了」、「貴族學校，真好」、「這行程...爸媽都覺得很挑戰了，學校、老師也太有勇氣了吧」、「太辛苦了吧！我自己帶小孩都很累了」、「先看行程、危機處理配備」、「好厲害的畢旅…勝過好多員工旅遊，我們當時只有木柵欸…」、「在此致敬尊貴的鈔票和偉大的心臟」、「這個是幼兒園想順便一起辦的海外員工旅遊吧」、「真得很挑戰，如果爸媽無法跟，我應該就不讓他去」、「這種風險好高啊！！！除非全校老師至少一人顧一個小孩但應該不太可能…」。

有網友則認為，「能去的話兩個地方都去，難得有老師又有同伴一起玩，多開心啊」、「好有勇氣的學校，我會給他去日本七天，我就不用顧小孩了開心」、「家長不用跟是夢寐以求的行程」、「現在很多國外飯店會有包室內的遊樂行程（聽說很多陪玩哥哥姊姊），也許就是參加這種吧！？我猜的；但7天感覺還是國內比較好，萬一身體不舒服，臺灣就醫比較方便、飲食也熟悉」、「我一定兩個活動都讓他參加，可以吸自由的空氣14天，錢不是問題」。