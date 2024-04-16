揪老同學摩鐵大戰！ 39歲人妻稱「出軌上癮」：真是期待下次

感情中一旦沒了信任就會產生裂痕，一名已婚人妻透露，她跟老公常常吵架，生活平平淡淡，想起學生時期暗戀的對象，雖然十年未見，一約出來卻「天雷勾動地火」直奔摩鐵。她感嘆，現在不斷期待下次見面時光，原來出軌真的是會上癮。貼文曝光後，也激起網友憤慨情緒。

原PO在Dcard發文表示，她今年39歲，老公工作壓力大、常常加班，兩人平常不斷吵架，雖然性生活方面算正常，但日常都冷冷淡淡。最近原PO主動聯繫上學生時期的暗戀對象，當時因為她有男友，所以兩人沒有發展空間，如今她已婚，對方也有固定女友。

沒想到原PO與該名同學仍然大膽相約，十多年未見，約出來後便是直奔摩鐵，「我發現激情過後回不去了，怎麼辦，原來出軌就是這種心情，真的是期待下一次，誰來罵醒我啊…」

貼文曝光後，網友憤怒表示，「會因為老公工作忙碌而出軌的伴侶，是不是比畜Ｘ還不如，老公加班，身為伴侶不會心疼就算了，還利用這時跟人家床上運動」、「覺得婚姻有無法解決的問題，可以選擇跟老公離婚，而不是去找別人尋求激情」、「妳從學生時期就在精神出軌，不是什麼上不上癮的問題欸，是妳本來就是劈腿的慣犯」、「大家都人生父母養的，沒有人應該被妳欺騙糟蹋」。

還有網友歪樓說道，「如果真的停不下來，就補償妳老公，花妳的錢送他去越南或日本爽幾天吧」。