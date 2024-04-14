男生高薪不在意女生收入？ 網曝分水嶺：生活品質完全不同

談感情除了價值觀契合很重要，許多人也在乎另一半的收入條件，近日一名女網友在Dcard以「收入不錯的男生真的不在意女生薪水嗎」為題發文，引起熱議。

原PO發文指出，感情中如果兩人相處很好，女方很會給情緒價值（令人感到心情愉悅、幸福感、放鬆等意思），收入不錯的男生還會在意女方的收入太少嗎？「如果雙方都很高，一起賺的話，買房養家還是輕鬆許多吧！」

對此，網友紛紛表示可接受，「完全不在意，我女友賺錢就拿去開開心心打扮，買想要的東西就好」、「很會給情緒價值，收入不高真的沒關係」、「眾所皆知，長得漂亮本身就是一種情緒價值，那一切就解釋得通了」、「能養活自己就可以，只要不是大手大腳的消費，男生一般不介意」、「我是相反，男友很會給情緒價值，我收入比他高3倍，但我也覺得不會怎樣，最近要結婚了」。

也有網友認為，「很會給情緒價值是多會？我是會在意女生收入啦，基本上收入也可以視作這個人處理事情能力的參考」、「感情是看感覺，不是看錢，當然現實至上，都用理性去談戀愛，可以無視上面說的」、「現在很少不在意的，真的不在意，也是女生本身賺得少，但是實際上家境富裕。婚姻都是門當戶對的，妳說妳要是男的，妳在不在意？」

另外，還有人表示，收入夠高的不在意，如果是中間薪資（8萬～12萬），覺得另一半薪水很重要的機率可能會滿高的，畢竟這跟16萬～24萬的家庭生活品質完全不同。「家庭年收入超過一定數額以上之後，如果平常沒有特別大的開銷，即使扣除投資，還是會有一種『反正再怎麼花錢也花不完』的感覺，這時感情好、家庭幸福快樂就比較重要，也就是原PO所說的『情緒價值』」。