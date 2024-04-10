關公刺青變繽紛！女孩作業直接「畫爸爸」 網好奇：怎麼交出去？

每逢母親節或父親節，學校老師常會要求孩童畫自己的父母作為節日活動。若孩子聽到要「畫我的爸爸」會如何反應？有名女孩直覺想到是真的要「畫爸爸」，直接在父親背上的刺青上色，而非在紙上畫出父親畫像，讓人啼笑皆非。網友好奇女孩準備如何交功課，也有人大讚，女孩其實畫得很好，配色都很漂亮。

一名林姓網友在臉書社團「爆廢公社」上發文，並附上兩張「刺青上色」照片，表示一名小女孩為了要交學校作業「畫我的爸爸」，竟直接在父親背上的刺青上色。她利用彩色筆為爸爸背上的關公刺青著色，畫爸爸整整就畫了3小時，整盒彩色筆也差點就畫到沒水，但小孩因為非常專心，一點都不吵，這位有刺青的父親也乖乖配合女兒交作業。

女孩在父親手背上「完工」後，原本的關公刺青頓時變成充滿各種顏色的繽紛圖像，這份回家作業也讓原PO好奇，女孩打算如何交作業，但女孩突發奇想的舉動，讓爸爸意外圓了刺青打霧的夢。原PO並戲稱，這位父親下次帶孩子出門帶的不是iPad，而是彩色筆。

網友見文後紛紛讚賞女孩「畫得很好欸！」、「配色不錯」、「打霧」、「八卦旁那圈是立可白嗎？」、「這個不要洗掉，值得紀念！」、「好厲害，圖變活潑了」、「原來刺青用途還可以教會小孩美術天份開導，真的還不錯」。