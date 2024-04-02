小六女和同學曖昧「狂打電話」 手機帳單爆表媽媽嚇傻

不少家長怕孩子沈迷手機，會限制他們的上網時間。近日一名媽媽分享，她怕就讀小學六年級的女兒上網亂聊天，因此沒辦網路給她，家裡wifi也關閉，怎料近日收到帳單時，通話費居然爆表，才發現女兒是在跟班上曖昧對象打電話。

原PO在PTT發文表示，原本給女兒手機只是方便她下課聯絡家人，沒想到最近收到電話費帳單直接嚇傻，「沒想到我女兒電話講那麼兇，想說跟同學在學校天天見面，哪來這麼多話好講，一問才知道是跟曖昧的同學聊天」。

原PO解釋，一開始沒幫女兒辦網路，是怕她上網跟別人亂聊天，因為半夜怕女兒偷用手機不睡覺，希望她以功課為優先，所以家裡的wifi機也是關閉的，「結果居然改用手機打電話」。原PO坦言，自己能懂孩子正逢青春期，因此不想用沒收手機的方式禁止，「只是看到帳單實在太超過，除了跟女兒慢慢溝通以外，也正在思考自己是否管太多，是不是應該直接辦網路給她？」好奇詢問網友有沒有其他解決方法。

文章引發討論，不少人驚訝表示，「竟然沒網路？」、「這年代沒手機沒網路有點狠」、「2024還有電話費爆掉這種事」、「跟我國中時期遇到的問題一樣」、「我青春的時候也幹過，連續兩個月花費破萬」。

許多網友紛紛提出解決方案，「在家裡用wifi聊，或家長手機熱點分享網路給小孩連」、「用預付卡，講好妳幫她付多少錢，用到沒錢自己想辦法，預付卡也能買網路」、「就給她吃到飽吧，至少比講電話好」、「辦限制流量的網路」。

也有人認為，應該先好好與女兒溝通，「培養好女兒的網路使用觀念後，再開通網路比較好」、「問題是時間控管，趁機跟孩子談怎麼分配時間、先後順序等，甚至一些教育要教，別完全不說只給她闖，至少讓她知道你們在旁邊陪伴」、「我覺得原PO滿開明的，還會想給孩子開辦網路」、「我相信原PO是很好的父母，肯定也知道自己是否該調整」。