廚師用抹布擦鍋子！女友嚇壞「難怪吃完大號順暢」 內行曝：很正常

做菜習慣不同，竟衍生出矛盾！一名女網友表示，廚師男友到她家下廚時，竟然用抹布擦乾鍋子，讓她無法接受，想不到碎念幾句後對方便不開心。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

該名女網友在臉書《匿名公社》發文指出，男友是一名廚師，某天他到家裡為原PO爸媽下廚時，她才發現男友洗完炒菜鍋，竟直接拿旁邊的抹布擦乾鍋子，「我很驚訝地問他『怎麼用抹布擦』，他卻回『這很正常啊！』。」

原PO無法接受，直接要求男友重洗一遍，她認為這是要給家人吃的，不該把工作上的壞習慣帶過來，沒想到唸了幾句後，男友就開始臭臉。「我直接想到，難怪每次吃完他煮的飯就會大便很順暢，大家也能接受用抹布擦鍋子？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「拍謝拍謝，職業病」、「洗完擦乾，餐飲業很多廚師都會這麼做，不習慣可以請男友改成紙巾」、「少那一味就不好吃了」、「有分類什麼抹布擦什麼就還好」、「的確較不妥當，還是廚房用紙較好」。

也有內行人透露，「廚師那抹布，有的是專門只擦乾鍋子用的，所以有可能是順手就拿起來擦」、「中餐廚師抹布用一堆，但是每塊抹布用途都不一樣」、「他們平常有分類的，不是那種擦桌子的」。

還有網友認為原PO應該更知足一點，「妳還是找一個下班回家只會翹腳、打電動的吧，這種會煮飯的不適合妳」、「煮飯給妳家人吃的男人很難找，妳也別少見多怪」、「還大便順暢咧，妳根本配不上人家」。