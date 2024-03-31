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老公「只想當孝子」不顧孕婦！ 她怨每週挺孕肚帶孩搭車回娘家

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友懷孕，抱怨老公卻不照顧她。懷孕示意圖。本報資料照片
女網友懷孕，抱怨老公卻不照顧她。懷孕示意圖。本報資料照片

孝順是做人的美德之一，但「愚孝」卻會為身邊的人帶來困擾，尤其在婚姻中更是會讓另一半吃盡苦頭。有位女網友目前懷有身孕，但是她的老公卻只想當孝子，每週都會開車載婆婆回婆婆娘家，老婆則得背背包，牽著小孩自己搭公車回娘家。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她的老公有兩名單身的兄弟，但是老公卻執意當孝子，每週都要開車載婆婆回她的娘家，而懷孕的老婆只能挺著肚子、背著背包，還要牽著小孩搭公車回娘家。

該網友說，每次搭公車時，都覺得很心酸，只能說服自己，我的隊友是孝子，我要成全他們母子，只能在小孩面前含淚強顏歡笑，公公婆婆一連串的「指教」，讓她認清老公永遠只想當好兒子，不是為她挺身而出的丈夫。

該網友說，她的老公對於她與公婆的衝突都冷眼旁觀，也沒有作為，如今兩人鬧到分居，她也決定結束這段婚姻，她無奈嘆「希望隊友能看在他爸媽無止盡嫌棄我的份上，痛快跟我簽字離婚」。

其他人則留言「遇到媽寶，趕快解脫」、「發現群組裡面隊友是孝子的還真不少，可悲的是婆婆都還一直說隊友只聽我們（老婆）的話，真是見鬼了」、「是男人的話，就乾脆點簽字離婚，不要拖泥帶水的，沒有不准你們男人要去盡孝，但前提是在不委屈自己的家庭妻小的情況下，沒本事維護疼惜自己的家庭妻小，那就別結婚擔誤別人家女兒的人生」。

還有人留言「恭喜遠離臭媽寶」、「很棒，妳能改變為自己小孩活的更好，很支持，加油加油」、「可悲的父母，就這麼希望自己兒子婚姻不幸」、「這種老公不要也罷，就是辛苦妳了，要照顧2個小孩，多少女生都是攢足了失望，看破了感情才離開的，這樣要挽回，根本就是難上加難」。

婆婆 婚姻 媽寶 老公 離婚

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