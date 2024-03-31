岳父母財產全留給兒子 沒錢了想跟女兒同住！女婿怒嗆：別肖想

少數家庭仍有傳統的重男輕女觀念，對兒女來說總會造成一大負擔。網友抱怨，他的岳父、岳母把存款及房子都留給兩個兒子，替他們全額付清房貸，如今錢沒了，竟然要求來跟他們夫妻同住，他氣得直呼「別肖想，跟你兒子們說自己爸媽自己顧」。

一名網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，他的岳父岳母非常重男輕女，他們將存款、房子都給了兩個兒子，用來替兒子買房並全額付清，連勞退都一次領完，岳父母沒有工作，錢也花得差不多了，竟開始打算搬來與女兒及身為女婿的他同住。

該網友表示，結婚時岳父母當著全部人的面對他「洗臉」，他們財產也沒有留給老婆，是他跟老婆努力工作，才貸款三十年買下透天厝，如今岳父母卻要求「騰出房間讓他們住」。

該網友生氣的表示，「你們兩個心愛兒子有看到這篇，麻煩跟他們說別肖想，自己爸媽自己顧，你女兒也不想看到你們」。

其他人則留言「本來就該拒絕了，自己親生的兒子在甩鍋，要來啃女婿？要不要臉」、「誰拿財產誰顧不是天經地義嗎？請倆老去投靠兩個兒子吧」、「直說吧，請岳父母找兒子養老，幫他們買房，還債的時間到了」、「請神容易送神難，你們拒絕是明智之舉。既然他們那麼愛兩個兒子，當然是跟兒子住囉」。

還有人留言「人家重男輕女的一堆，好的都給兒子，屎缺才想到女兒，女兒不配合就是情緒勒索、親情綁架，連帶女婿也要拖下水！到底是跟太太結婚還是跟太太後面的那一大家子結婚？」、「堅持住，那兩個兒子一定會裝死的」、「重男輕女給我去睡路邊」。