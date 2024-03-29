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娘家送車「公公一借就好幾天」！她無奈問如何拒絕 網曝1招解決

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻抱怨，公公總愛跟她借車，且態度十分理所當然，讓她感到很無奈。示意圖／ingimage
一名人妻抱怨，公公總愛跟她借車，且態度十分理所當然，讓她感到很無奈。示意圖／ingimage

近日一名人妻抱怨，她公公常常一通電話打來就要借車，且一借就是好幾天，還會理所當然地認為「反正她也用不到」，讓她感到十分困擾。雖然她平時上班都騎機車居多，很少開車通勤，但那台休旅車明明就是娘家買給她的，公公的態度讓她很是無奈，詢問眾人有沒有辦法拒絕公公的要求。

原PO在Facebook社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，結婚時娘家買給她一輛國產休旅車，但因為她平常上班時間固定朝九晚五，且公司就在家附近，所以她平時通勤都騎機車居多。但她的公公常一通電話打過來就要借車，還會丟一句「反正妳也用不到」，讓她直呼「真的非常討厭」。

原PO補充，今年公公已經把車開走三次了，每次開走就是好幾天，還會到加油站把油加到一半，歸還時理直氣壯地告訴她「我開妳的車有付錢喔」。原PO無奈表示，公公近日又打電話給她老公，告知自己隔天要來開車，「我跟公婆感情沒有很好，已經不交談很久了，請問大家會用什麼方法不借車？」

貼文引發討論，網友紛紛建議原PO把車開回娘家放，「如果我是妳，我會放在娘家」、「開回娘家放，直接拒絕」、「直接開回娘家，說娘家要回去了」、「直接說，娘家要把車收回，把車開回娘家放，雖用車會不方便，但我寧可讓自己不方便，也不願讓別人當隨便」。

也有人回應表示，「放娘家+車險保限定駕駛，跟他說有綁限定駕駛，無法借他」、「就說沒保險，出事妳沒辦法負責」、「建議放回娘家，或租個停車位，鑰匙自己收起來，不然就是賣掉，不然問題一樣存在無法解決」、「鑰匙收起來，叫老公不准借就好」、「車子開走不要借，先生要借就說妳娘家買的，妳先生若要借叫他自己買車借」、「我會賣掉，反正不常用，還可以省一筆保險費跟稅金」。

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