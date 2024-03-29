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堂哥女友坐主桌…為兒慶生無法同桌 媳氣炸：婆婆毀了周歲宴

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO一家人因舉辦孩子的周歲宴，陷入座位難題。此為示意圖。 圖／Ingimage
原PO一家人因舉辦孩子的周歲宴，陷入座位難題。此為示意圖。 圖／Ingimage

一名女網友昨(28)日在Dcard上以「婆婆毀掉的周歲宴」為題，表示因為先生人數估算錯誤，少算了3位小孩，讓原本男方親戚22人、女方娘家8人共30人的宴會，面臨該如何坐的難題。

原PO稱，後來娘家的舅舅和舅媽主動表示，因為很常見不一定要參與孩子的周歲宴，只送來紅包便離開了，原本打算男方親戚和女方娘家家人併桌便能解決座位不足的問題，但男方親戚堅持這樣同坐會尷尬而拒絕，此時婆婆表示，請她和她的父母同坐娘家桌便可解決人數問題。

原PO駁回婆婆的提議，認為因為都是兩方家庭迎來第一個孩子，本來的安排是，主桌為孩子的直系長輩，包括雙方的爺爺奶奶及她和先生，且原PO生氣表示：「況且今天的主角是我的孩子，孩子過生日卻要我分開坐是什麼意思？」。

奇怪的是，婆婆在已知座位不夠的情況下，卻還臨時邀請她的表姊前來，在先生與婆婆商量後，竟得到婆婆這樣回答：「沒差阿姨一個位置」、「你們自己安排，我不管」。

原PO一家人就這樣在座位難題中舉行了孩子的周歲宴，最後她與先生兩人被迫挪到娘家桌，而堂哥和堂哥交往一周的女友則坐上主桌。

但事後又聽到主桌因為人數爆多導致有些人吃不飽，而被臨時邀請來的婆婆的表姊，則是因為是婆婆家裡的唯一代表，所以也被晾在一旁很尷尬，更奇怪的是，婆婆似乎也沒什麼搭理這位表姊。

婆婆因為吃不飽的事，要求她要再補請這些沒吃飽的人和這位表姊，並稱「人家有來要給面子」，也絲毫沒想過其實真正該補請的是有包紅包、卻因為座位不夠而離開的舅舅和舅媽。

網友見文表示，婆婆認為的家人是她和她的親人，當然也包括了兒子和孫子；對她而言，媳婦等於傭人，而媳婦的家人等於外人，所以沒什麼好意外。有網友建議原PO，遇上這樣的婆婆，如果下次有活動，可以前一晚再通知她就好。

至於周歲宴該不該讓與會家人吃飽，有網友也覺得奇怪，是周歲宴又非婚宴，吃飽本來就不是重點，「這麼在意有沒有吃飽，是本來就打定主意要來蹭免錢飯的嗎？」有人也覺得婆婆的表姊這樣的親戚關係也太遠，為何執意她來也很奇怪。

但部分網友認為，這場周歲宴因座位不足而造成遺憾，原PO和先生因為人數估算錯誤就「占了不小比例的失誤」，自己也要負責任。

婆婆 婆媳紛爭

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