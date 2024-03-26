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月繳2萬5孝親費！他怨恨被榨乾19年「斷絕關係」 父離世才明白真相：內疚到死

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友被父親要求每個月上繳2萬5千元孝親費，讓他十分不滿。一直到父親去世，他才得知事情的真相。示意圖／Ingimage
一位網友被父親要求每個月上繳2萬5千元孝親費，讓他十分不滿。一直到父親去世，他才得知事情的真相。示意圖／Ingimage

「樹欲靜而風不止，子欲養而親不在」，不要等到親人離世才後悔莫及。一位網友分享，父親單親撫養自己長大，不過在他開始工作後，父親卻「獅子大開口」，要求每個月上繳2萬5千元，這筆孝親費令原PO十分不滿，加上結婚時父親不願幫忙買房，便在一氣之下斷絕兩人關係。直到父親去世他才意外得知「真相」，心痛表示：「是想讓我內疚到死嗎」。貼文發布後，網友也忍不住怨嘆原PO「不孝」。

一位網友在「匿名公社」發文，表示父親單親將自己養大，但當他開始工作後，父親卻要求每個月上繳2萬5千元孝親費，原PO怨嘆的說，雖然自己月賺7、8萬，但給了孝親費對他的社交生活、休閒娛樂影響很大，「朋友開好車我開破車，他們跑酒店續攤我也沒辦法跟，處處被瞧不起」。原PO回憶，自己結婚的時候父親也不願買房，便在一氣之下斷絕關係，不過基於養育之恩，每個月該給的孝親費依舊沒有停過。

直到上星期姑姑告訴原PO父親離世的消息，他只好不情願地回去主持喪事。沒想到事後姑姑竟遞給他一本存摺，原PO才得知父親的用意，「19年了，我給我爸的錢他一毛都沒動，全存起來。年輕時我愛賭逞凶鬥狠，祂是怕我老了會什麼都沒有，才死硬跟我拿錢」。得知真相的原PO悲憤交加，但儘管自己後悔也沒辦法挽回一切，讓他直呼，自己跟「機歪老爸」鬥了這麼多年，「祂現在這招回馬槍，是想讓我內疚到死嗎？」

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛對該位父親的所作所為感到鼻酸，甚至有人痛批原PO「不孝」，「都等人走了才後悔，但你還有機會教會下一代，跟爸爸說聲對不起，至少祂會聽到，你也有放下心」、「如果覺得內疚，就不要拿這筆錢啊」、「今天是你老爸死了，你才發現他完全沒動你的錢，只是幫你存起來，所以你就內疚？今天你老爸如果花了咧？你還不是一樣恨你老爸」、「你爸養你這個兒子真的是撿角的，你的朋友就只是一群無路用的酒肉朋友罷了」、「你爸以前養你沒辦法跟朋友去喝酒、沒辦法買好車、沒辦法去酒店時，怎沒聽你這撿角的不孝子說因為你造成你爸這樣，你自己恨你自己？」、「開破車被瞧不起，沒錢續攤被瞧不起，就知道錢都花在酒肉朋友了」、「文章裡頭的兒子真的是比較不懂事，給自己爸爸有什麼好丟臉，跟朋友出去喝酒愛炫耀就比較好嗎」。

不過也有人表示，「19年幫你存，早就被通膨吃掉一半了」、「雖然立意是好的，但是為什麼不是從小就教育怎麼理財，等到孩子都大了，這一塊還是放不了手」、「問題是誰知道那是幫你存，其他人認為是遺產，都想分一杯羹」。

孝親費 爸爸 遺產

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