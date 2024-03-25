快訊

新北驚傳命案！疑為女人爭風吃醋 47歲老闆持刀割頸殺死前員工

幸運兒僅花55元！大學超商開出千萬特別獎 校方急發文喊「快對發票」

親戚說服她「全職照顧阿公阿嬤」可分產 長輩過世後改口：還早呢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨「親戚說服我照顧長輩，沒想到長輩過世後，大家卻說財產沒有我的份，要我趕快去找工作」。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨「親戚說服我照顧長輩，沒想到長輩過世後，大家卻說財產沒有我的份，要我趕快去找工作」。示意圖／ingimage

親戚、家人之間難免有爭執，談到錢更是傷感情！日前有位女網友抱怨，當年她阿公阿嬤病倒，沒人願意照顧，於是她父母、親戚百般說服她離職，全職照顧長輩，還保證「以後財產房子都有妳的份」，沒想到長輩過世後，大家突然改口要她出去賺錢，直言「房子還早呢」。

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，當年阿公阿嬤病倒時，沒有人願意照顧，而她爸媽、親戚百般說服她離職當全職照顧者，在家當全職女兒、孫女，還信誓旦旦保證「以後經濟會支援妳，財產、房子都有妳的份，不用怕！」

原PO接著表示，沒想到阿公阿嬤一走，親人全變了嘴臉，開始告訴她「妳太閒了，快出去賺錢」、「房子還早呢」、「我們經濟也很緊繃啊」、「妳哥還有生孩子，他更需要錢」，讓她心痛表示「我也是看清了，在無助找工作期間，最幫助我的竟然是人力銀行的客服人員，我的親人彷彿不存在一樣，尤其感謝客服人員建議我走長照方向，還進一步教我有什麼補助可以拿」。

文章曝光後，很多網友安慰她「真的不要攬下某些人該盡的責任，做得好他們會覺得是應盡本份，做不好又變成一輩子的千古罪人，世間最涼薄的就是人情」、「經歷過了才能看清他們，快逃」、「這時候才能真正看清楚一個人的真面目，誰真誰假都看得心知肚明」、「妳的廢物爸媽才是主因吧！」、「我照顧婆婆10多年，熬過了回頭看，覺得這些親戚當初怎麼有勇氣理直氣壯情勒？」、「過河拆橋的一堆，寧願照顧外人有錢現拿，也不會照顧自己親戚或家人，這是我們之前請的看護大姐實際發生的事！」

房子 財產

延伸閱讀

臭豆腐5塊100元吃得下去？內行曝「生意超好」：以後會更貴

平民小吃點5樣要價260元？ 網見1物直言：這很不平民

管委會收回地下室管理停車 「4年後變這樣」讓眾人看傻：是廢墟吧

台灣為何沒有超強漫畫家？ 網歸納2原因

相關新聞

男友家藏「祭壇」擺滿女性用品 她嚇傻懷疑下蠱：照片中是我

有位女網友近日到男友家作客，無意間打開一間儲藏室，眼前畫面讓她毛骨悚然，她透露，儲藏室的角落有一個小祭壇，上面還擺放著一張女生的照片，周圍則是放了2盞蠟燭及一些女性用品，當下原PO已相當震驚，沒想到走近一看，卻發現照片中的人竟是5年前的自己，讓她感到相當不適。

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

親戚說服她「全職照顧阿公阿嬤」可分產 長輩過世後改口：還早呢

親戚、家人之間難免有爭執，談到錢更是傷感情！日前有位女網友抱怨，當年她阿公阿嬤病倒，沒人願意照顧，於是她父母、親戚百般說服她離職，全職照顧長輩，還保證「以後財產、房子都有妳的份」，沒想到長輩過世後，大家突然改口要她出去賺錢，直言「房子還早呢」。

被前女友折磨7年…分手後遇嬌妻 人夫意外驚揭秘密相簿︰想逃走

找到對的人當然幸福，但突然發現所謂「幸福」是人為刻意造成，這段關係就會瞬間碎裂。國外一名男網友在網上表示，和前任女友交往7年飽受折磨，令他覺得自己一文不值，好不容易分手治療情傷，隨後認識另一名女子，雙

他鄉故鄉／去世近半世紀 俞大綱撒下的文化種子成台灣最美風景

大江東去。俞大綱，1977年5月2日去世，69歲。絕大多數的人應該忘記他了，但只要有人記得郭小莊的「雅音小集」、喜歡林懷民的「雲門舞集」、看過「漢聲」雜誌並繼續買他們的書給孩子，在聽到邱坤良、奚淞、黃永松、施叔青的名字會啊一聲，在看國光京戲忍不住驚嘆王安祈的編劇多好時，俞大綱先生就仍活著。 他們都是他的弟子。而他的弟子還有更多。

【他鄉，故鄉】沈珮君／大化無形（上）

俞大綱去世近半世紀，他撒下的文化種子成為台灣最美的風景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。