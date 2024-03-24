單親爸迎桃花！對象竟是女兒同學 他崩潰：換位思考我會吐血

日前一名男網友發文分享，他今年36歲是名單親爸爸，有個正就讀大一的女兒。男網友透露，前陣子在網路上認識1名自稱26歲的女生，經過一番相處後在2個月前正式開始交往。然而，某天男網友幫女兒送東西到宿舍時，卻撞見女友跟女兒一起出來拿，這才驚覺女友竟然只有18歲，讓他直呼「我真不知道這段感情到底怎麼處理了！」

原PO近日在「匿名公社」發文指出，他今年36歲，有個正就讀大一的女兒，而他前陣子透過網路認識了1名自稱26歲的女生，起初他認為2人年紀相差甚大，因此並沒往感情的方向去想，也沒告訴對方自己有女兒。不過卻抵擋不住對方的積極追求，原PO坦言「誰能抵擋得住一個年輕女孩的追求呢？」因此他們便在2個月前正式開始交往。

不料，原PO還沒來得及告訴對方自己有女兒，某天他到女兒學校幫忙送東西，卻看到女友走在女兒旁邊一起出來拿，2人看到對方皆不禁一愣，他當時心想「那個跟我自稱26歲的女朋友，其實只有18歲？」事後女方向他坦白，她擔心如果一開始就老實說年紀他會不理自己。

不過原PO仍相當崩潰，「我真的快瘋了，差了18歲呀！還是我女兒的同學？我真不知道這段感情到底怎麼處理了！她爸應該也差我沒幾歲吧？」他也坦言，「我完全沒辦法想像怎麼面對她家人，換位思考，如果是我女兒帶一個年紀跟我差不多的男人回家，我會吐血」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛建議，「快刀斬亂麻，要斷要趁早」、「建議為了你好，也為了女兒好，該是做抉擇的時機了」。此外，也有人分享類似案例，「三思啊！我身邊的案例，結局都不太好，我堂妹的閨蜜變成了她嫂，嫁到她家後兩人從無話不談變成無話可談，後來哥哥離婚，這個嫂還要我堂妹選邊站」。