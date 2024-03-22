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她怨約會對象不開車「吃飯只選捷運站」 全場轟：為何妳不開？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨約會時，男方都不愛開車，只選捷運站附近的餐廳，不過不少網友幫男方解釋是因為開車容易遇塞車，停車也不好停。 示意圖／ingimage
原PO抱怨約會時，男方都不愛開車，只選捷運站附近的餐廳，不過不少網友幫男方解釋是因為開車容易遇塞車，停車也不好停。 示意圖／ingimage

不少情侶外出約會都會選擇開車比較方便，但有一名女網友抱怨出去吃飯時，男友因為很不愛開車，因此都選擇捷運站附近的餐廳，就連她提議可以騎Ubike也被拒絕，讓女網友非常無奈，但不少人幫男方解釋市區開車真的很麻煩。

這名女網友在Dcard發文表示，最近正和一位異性朋友約會中，對方有車子但不愛開，因為覺得市區車多且停車不方便，所以每次約吃飯的地點都在捷運站附近，步行可到的距離。只不過有時候想吃的餐廳不在捷運站附近，或在稍微遠一點的地方，因此原PO也提議可以先搭捷運再騎Ubike過去，但仍然被男方否決，還說「寧願搭Uber」。

原PO認為不開車的話，每次吃完飯都只能在餐廳附近閒晃，要去哪散步都很受限，甚至想去遠一點的地方兜風，對方也不是很願意。她不認為自己有公主病要專車接送，反而認為如果男方是剛出社會的新鮮人，沒有車的話一起搭搭公車捷運、騎腳踏車，她也能接受，但如今對方已經30多歲也有車，重點是還不願意騎Ubike。

原PO無奈地說「純粹覺得有時候開車出去約會吃飯真的比較方便，不然每次開地圖找餐廳都只能沿著捷運線搜尋，都不知道要吃什麼了」。

貼文引起熱烈討論，「那為什麼不搭Uber？台北等妳找好停車位，走路+吃完飯都來回一趟了吧」、「他不也說搭Uber了，怎換妳不想了？」、「要嘛妳開車，要嘛閉嘴」、「妳如果有常開過車就知道市區內多難停車了，還可能找不到停車位」、「台北市約會有人在開車的嗎？平常下班敦化跟南京兩條都塞到爆，我只有目的地不在台北我才會開車」、「因為妳是坐車的，妳才覺得比較方便，在都市裡頭開車根本沒有方便一說」、「我假日寧願搭大眾出門，光停車位加塞車就夠妳煩了」。

情侶 捷運 約會

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