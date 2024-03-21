當媳婦要聽話？婆許願「像櫃姐一樣恭敬」 網出大招：態度絕對到位

婆媳問題是萬年難解的習題，就有一名婆婆在「毒姑九賤婆媳討論區」提問，要如何讓媳婦像百貨公司的櫃姐一樣，態度十分恭敬的對待她，貼文也引起眾人議論紛紛。

原PO匿名發文表示，自己很好奇有沒有什麼好方法，可以讓媳婦像百貨公司的專櫃小姐一樣，以顧客至上、盡力滿足對方需求的態度來對待她，凡事畢恭畢敬，並順從婆婆的想法。

貼文一出，一票網友狂酸原PO應使用「鈔能力」，「給錢，錢的力量決定恭敬的程度，給1000萬如果還不夠，就給1億」、「每個月拿個10、20來萬給媳婦當業績，這麼簡單還要人教？」、「付媳婦薪水，錢到位，態度絕對到位」、「每年給她幾百萬零花錢，一定對您畢恭畢敬的」。

也有網友搖頭表示，「尊重是互相的，如果一直被踩界線，也會覺得不想往來」、「要人家尊重，妳也要尊重人家吧」、「妳遠離她就好」、「婆媳之間互相尊重及愛護晚輩才能關係和諧，若是有一方不OK就保持距離」。